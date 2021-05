Clubhouse vychází pro Android. Zatím jen jako beta verze

Sociální síť Clubhouse zažila nástup popularity v lednu a únoru letošního roku. Od té doby došlo k menšímu „vystřízlivění“, které by však nyní mohl vystřídat opětovný zájem pramenící z uvolnění oficiální aplikace pro Android. Doposud si totiž oficiální klient mohli stáhnout výhradně uživatelé se systémem iOS. Poslední tři měsíce jste se tak často mohli setkat s otázkami, kdy dorazí i verze pro Android.

Pomyslný den D nadešel dnes, kdy Clubhouse například na Twitteru oznámil vydání aplikace pro Android, což potvrdil i samotný Google. Jelikož je však vývoj takové aplikace poměrně náročný, stejně tak představa návalu možných nových uživatelů, má vydání dva drobné háčky. V prvé řadě se zatím jedná jen o beta verzi. Druhým háčkem je omezená dostupnost pouze pro USA. To by se však mělo poměrně brzy měnit a v následujících dnech a týdnech bude docházet k postupnému uvolňování aplikace v dalších regionech.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.



Before you ask...yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD