Není to trochu pozdě? Clubhouse se dostává i na desktop

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Svět sociálních sítí je poměrně pestrý, ale někomu se může zdát, že všechny fungují v podstatě podobně. Sdílíte myšlenky, obrázky či videa. Jedna se však poměrně vymyká, neboť sází na mluvené slovo. Jmenuje se Clubhouse a celý svět vzala útokem hned zkraje loňského roku. Do značné míry za to vděčí pandemii COVID-19, která spoustu lidí donutila být více doma a „povídací“ sociální síť byla příjemným zpestřením. Zpočátku byl Clubhouse dostupný výhradně pro iOS, poté jsme se dočkali i verze pro Android. O velké popularitě však svědčí i to, že před příchodem oficiální aplikace pro Android, jsme se dočkali neoficiálního klienta.

Zájem o Clubhouse však postupně uvadal a z ohromujících 8 miliónů stažení aplikace za měsíc před rokem, se stal pouhý milión v poslední době. I přesto však přichází jedna novinky spočívající v tom, že se Clubhouse dostává také do webových prohlížečů, o čemž informuje 9to5mac.com. Navíc bude možné do místností, kde se diskutuje, vstupovat i bez registrace. V takovém případě se však nebudete moci přihlásit o slovo.

Příchod této novinky je však poněkud pozdní, neboť hlavní zájem o Clubhouse je pryč a mnozí konkurenti již skoro před rokem na popularitu reagovali. Například Twitter přinesl koncept Spaces a pozadu nezůstal ani Facebook či Spotify.