Jako první by letos mohl Apple představit model SE s 5G. Možná už na jaře

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jaké novinky představí v roce 2022 Apple? Hlavní vrchol jeho sezóny přijde až na podzim, kdy by iPhony se čtrnáctkou v názvu mohly „šokovat“ průstřelem displeje nebo chybějícím slotem na SIM kartu a hodinky zase chybějící otočnou korunkou. Vedle toho má Apple ale menší akce i na jaře, kde by se podle informací 9to5mac.com mohl představit malý a levný iPhone SE 3.

I když firma intenzivně bojuje s úniky, uvedené informace nám dovolují udělat si poměrně jasnou představu o daném přístroji. Měl by vycházet ze staršího iPhonu 8, z něhož by si mohl vzít tvar těla, displej i umístění fotoaparátů. Upgrade nastane hlavně v otázce čipsetu, kterým by mohl být moderní A15. A je rovněž prakticky jisté, že Apple si už nedovolí vypustit ani levný telefon bez podpory 5G.

Jinak se oslovení analytici shodují, že Apple se bude snažit na daném modelu co nejvíce šetřit, aby jej nepostihly problémy s dodavatelskými řetězci a chybějícími součástkami. Pozitivní vliv by to ale mohlo mít na cenu, která by se neměla pohybovat ve vyšší hladině než současného SE modelu. Telefon se nejspíše představí na virtuální akci pořádané někdy v březnu nebo dubnu. Loni touto dobou představil Apple například Airtag, iPhony 12 ve fialové barvě a iPady Pro.