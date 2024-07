Vzhůru k ještě větší nezávislosti. Apple si navrhne další klíčovou komponentu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Qualcomm je známá především svými čipsety pro mobilní telefony, ačkoliv navrhuje a vyrábí (např. ve spolupráci s TSMC) také mnohé další důležité komponenty, které lze použít samostatně nebo jsou součástí čipové sady. Důležitým prvkem moderních smartphonů je přitom modem s 5G konektivitou, který úzce souvisí nejen s kvalitou připojení, ale například také energetickou efektivitou telefonu jako takového. Apple se zřejmě právě z těchto důvodů (a zřejmě také čistě strategických důvodů) rozhodl již před delší dobou přejít na vlastní čipsety, i když 5G modem pro něj v tuto chvíli stále obstarává Qualcomm. To by se každopádně mělo podle známého analytika Ming-Chi Kua změnit v příštím roce.

Nový 5G modem navržený Applem se má překvapivě objevit pouze ve dvou modelech, a to u iPhonu SE (4. generace) a novém „ultratenkém“ iPhonu 17, jak stojí v příspěvku na sociální síti Twitter. Pokud se výše uvedené zakládá na pravdě (v průběhu roku se může ještě leccos změnit, i pokud informace odpovídají aktuálním plánům Applu), jedná se o vcelku zajímavé rozhodnutí. iPhone SE 4. generace by měl být představen v prvním čtvrtletí 2025 a „ultratenký“ iPhone 17 na podzim. Zřejmě by tak nový 5G modem od Applu mohl vynikat například kompaktnějšími rozměry či snad nižší cenou.

Lze předpokládat, že jedním z důvodů pro přechod na vlastní 5G modemy je právě optimalizace nákladů, i když mohou být zpočátku vyšší z důvodu investic do vývoje. Zachování 5G modemu od Qualcommu u zbývajících iPhonů naopak dává tušit, že tento modem (od Qualcommu) bude mít alespoň v roce 2025 stále technologicky navrch. Každopádně se bude jednat o důležitý krok, který zřejmě odstartuje odklon Applu od modemů Qualcomm a učiní jej zase o něco samostatnějším.