Apple by mohl brzy odstranit jeden z ikonických prvků Apple Watch

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jeden z nejvíce ikonických prvků Apple Watch v podobě praktické otočné korunky by podle patentlyapple.com mohl v budoucnu zmizet. Cupertinská společnost podala patent, který nahrazuje (fyzickou) otočnou korunku optickým senzorem umístěným na původním místě korunky.

Uživatelé by tak mohli podobně jako s otočnou korunkou skrolovat uživatelským rozhraním watchOS a zároveň by se zredukovalo množství mechanických komponent a částečně i zmenšily rozměry hodinek. Nový patent také popisuje, jak by optický senzor nahrazující fyzickou otočnou korunku mohl být využit pro měření EKG, okysličení krve, krevního tlaku, frekvence dýchání a dalších zdravotních údajů. Přivítali byste nahrazení oblíbené otočné korunky optickým senzorem?