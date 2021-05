Apple to s 5G myslí vážně, údajně pracuje na vlastním modemu

Po vzoru mobilních čipsetů Bionic Apple v loňském roce představil také vlastní procesory určené pro MacBooky, iMac, ale také nový iPad Pro. Nasazení vlastního procesoru přitom přináší mnohá pozitiva – pro Apple je vlastní produkce výhodnější a zákazníci zase ocení vyšší výkon či mnohonásobně delší výdrž. Není proto žádným překvapením, že Apple plánuje i produkci vlastního 5G modemu, který mu v současnosti dodává Qualcomm.

