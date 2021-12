Umíte si představit iPhone bez slotu na SIM kartu? Apple jej ukáže zřejmě v září

Fotografie: Vodafone

SIM karta je neoddělitelnou součástí mobilního telefonu už několik desetiletí. Zprvu byla velká jako platební karta, aby se postupně zmenšovala až do dnešních rozměrů nano SIM, kdy z původního plastového bloku zbyl v podstatě jen potřebný čip a malý rámeček. Fyzické podobě SIM karet však zřejmě zvoní umíráček. To není velké překvapení, neboť několik posledních let tu s námi je tzv. eSIM, kdy podporující telefon nahraje potřebná data o operátorovi na dálku a fyzickou kartu nepotřebuje.

Doposud však platilo, že v případě mobilních telefonů byla eSIM k dispozici v kombinaci s klasickou nano SIM. To se však možná už brzy změní. Informace macrumors.com naznačují, že by Apple již v roce 2022 mohl představit nový iPhone výhradně s podporou eSIM. Ab byla celá situace zcela jasná, takový model by postrádal slot pro fyzickou nano SIM kartu. Vše se údajně opírá o tvrzení, že Apple oznámil americkým operátorům, aby s příchodem takového zařízení počítali na podzim roku 2022.

Je tak možné, že minimálně některý z iPhonů 14 by již nepodporoval klasickou nano SIM, což by byla další změna poté, co iPhone Xs přinesl podporu eSIM.