iPhony řady Pro se údajně budou poprvé vyrábět v Indii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Server gsmarena.com upozornil na zprávu agentury Bloomberg, díky níž se dozvídáme, že se chystaná řada iPhone 16 Pro bude údajně vyrábět v Indii. Zajímavé je to zejména s ohledem na to, že půjde o první případ výroby iPhonů řady Pro mimo Čínu. Foxconn India má začít vyrábět chystané iPhony 16 Pro a 16 Pro Max několik týdnů po jejich uvedení na trh v továrně v Tamilnádu, svazovém státě v jihovýchodní Indii, který má sám o sobě přes 60 milionů obyvatel.

Apple přitom iPhony v Indii montuje už několik let a prvním iPhonem „Made in India“ se stal iPhone SE vyrobený společností Foxconn v roce 2017, podle dřívějších dat se přitom Indie podílí na celkové výrobě iPhonů cca 14 %. Nicméně dá se očekávat, že s výrobou iPhonů 16 Pro a Pro Max vzroste toto číslo v příštím roce až na 25 % a v roce 2027 by mohla až polovina produkce iPhonů pocházet právě z Indie. iPhony 16 Pro a Pro Max vyrobené v Indii se přitom mají prodávat nejen na tamním trhu, ale očekává se jejich vývoz i do Evropy, Spojených států amerických a na Blízký východ. Indičtí partneři, jako je Tata, by pak mohli mít podle Times of India na starost výrobu „základních“ verzí, tedy iPhonů 16.

Rozšiřující se výroba iPhonů v Indii je jistě dobrou zprávou pro iniciativu indického premiéra Naréndry Módího „Make in India“, jejímž cílem je přesvědčit světové značky elektroniky, aby zvážily Indii jako alternativu k Číně pro výrobu produktů a diverzifikaci své výrobní základny. Už dříve jsme vás informovali také o tom, že do Indie chce přesunout část výroby Pixelů také Google.

A pokud se budeme bavit o ještě vzdálenější budoucnosti, Apple prý plánuje vyrábět iPhony řady 17 výhradně v Indii. Je evidentní, že americká firma se sídlem v Cupertinu nechce příliš spoléhat čistě na čínské dodavatele, jejichž podnikání mohou významně ovlivňovat americké sankce i tamní komunistická vláda, a raději diverzifikuje výrobu. Pokud vás zajímá, jak vypadá výroba v podobných továrnách, můžeme vám doporučit náš dřívější článek, kvůli kterému jsme se vydali do brazilské továrny Motoroly.