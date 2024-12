Bizarní chyba Google Map způsobila tři úmrtí

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Stalo se to asi každému. I když jsou moderní navigace neustále on-line a stahující si informace o provozu i dopravní hlášení, občas své uživatele zavedou na místo, které není průjezdné. V osobním autě to nemusí být problém, pokud člověk sleduje dopravní značení a situaci před sebou. Výsledkem je tak obvykle pouze ztracený čas, ale tři indičtí obyvatelé zaplatili tu nejvyšší cenu.

Jak informuje server indiatimes.com tři muži v Indii nedávno zemřeli poté, co taxi, ve kterém cestovali, dostalo pokyn k jízdě přes nedokončený most od Google Maps. Muži, kteří cestovali z jednoho města do druhého na svatbu, jeli v noci, a proto nevěděli o stavu mostu. Místo nehody objevili místní obyvatelé přibližně den poté, co se auto zřítilo přes okraj mostu, když si všimli vozidla ležícího pod nedokončenou konstrukcí.

Místní úředník novinářům řekl, že auto bylo v době nehody navigováno pomocí Map Google, zatímco rodinný příslušník jedné z obětí podobně obvinil ze smrtelné nehody webovou aplikaci americké společnosti: „Kontrolovali trasu pomocí Google Maps a spadli z nedokončeného mostu," uvedl člen rodiny. „Silnice měla být zablokovaná, ale nebyla. Mapy neměly ukazovat, že most je kompletní.“

Není to první úmrtí, ze kterého je tento poskytovatel map a navigačních údajů viněn. V loňském roce společnost zažalovala rodina muže ze Severní Karolíny, který zemřel v roce 2022 poté, co mu Mapy Google údajně doporučily přejet most, který se před lety zřítil. Právní zástupce rodiny muže tvrdil, že společnost Google po léta nesprávně naváděla motoristy na zřícenou vozovku. V roce 2010 zažalovala kalifornská žena vyhledávacího giganta a tvrdila, že když se snažila vyhledat rychlou pěší trasu k blízkému domu, Mapy ji navedly, aby šla přes čtyřproudovou dálnici bez chodníků. V důsledku toho ženu srazilo auto. Žena rovněž cestovala v noci a uvedla, že věřila, že ji Google bezpečně navede na chodník.