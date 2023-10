Tata se stane první indickou firmou vyrábějící iPhony

Server gsmarena.com s odvoláním na economictimes.indiatimes.com informoval o tom, že společnost TEPL, která je součástí skupiny Tata Group, se stane první indickou firmou vyrábějící iPhony. Apple přitom iPhony v Indii montuje už několik let a prvním iPhonem „Made in India“ se stal iPhone SE vyrobený společností Foxconn v roce 2017. Apple má ale v Indii ještě další dva partnery pro výrobu iPhonů – společnosti Pegatron a Wistron, obě tchajwanské. Společnost Wistron se však nyní chystá z výroby iPhonů v Indii vystoupit a právě její 100% podíl koupí společnost Tata Electronics Private Limited (TEPL).

