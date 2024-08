Třetí čtvrtletí bylo pro Apple rekordní z pohledu tržeb i zisku na akcii

Apple oznámil finanční výsledky za třetí čtvrtletí fiskálního roku 2024, které skončilo 29. června 2024. Společnost vykázala čtvrtletní tržby ve výši 85,8 miliard dolarů (2 biliardy korun), což pro firmu z Cupertina znamená meziroční růst o 5 %. Čtvrtletní zředěný zisk na akcii pak dosáhl 1,40 dolaru, což značí meziroční nárůst o 11 %.

Apple Intelligence is going to unlock a world of new possibilities for our users, and it’s thrilling to see our developers begin to build with it. We’re excited to see the amazing things they create.