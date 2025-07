Velká věc? Indie předběhla Čínu v exportu chytrých telefonů do USA

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Spojené státy zažívají tichou, ale zásadní proměnu v technologické zásobovací linii. Podle nové zprávy Canalysu se totiž Indie ve druhém čtvrtletí 2025 vůbec poprvé stala největším exportérem smartphonů do USA, čímž předstihla dlouho dominantní Čínu.

Největší exportéři chytrých telefonů do USA, porovnání druhého čtvrtletí let 2024 a 2025

Na první pohled může jít o jednorázový skok. Apple podle zpráv The Verge totiž jen během dubna urychleně vyvezl z Indie 600 tun iPhonů, aby se vyhnul možným americkým clům na zboží z Číny. Nicméně kontext naznačuje hlubší posun – podíl telefonů směřujících na americký trh a sestavených v Číně se totiž meziročně propadl ze 61 % na pouhých 25 %, zatímco Indie vystoupala z 13 % na 44 %.

Za změnou stojí především Apple, který v rámci své strategie China Plus One rozšiřuje výrobu v Indii a plánuje do ní do konce roku 2026 přesunout veškerou produkci iPhonů pro americký trh. Samsung a Motorola rovněž zvyšují podíl výroby v Indii, i když v menším měřítku. Samsung zůstává věrný svým závodům ve Vietnamu, Motorola zase stále spoléhá na Čínu.

Výrobce Dodávky Q2 2025 (miliony) Podíl na trhu Q2 2025 Dodávky Q2 2024 (miliony) Podíl na trhu Q2 2024 Meziroční růst Apple 13,3 49 % 14,9 56 % -11 % Samsung 8,3 31 % 6,0 23 % +38 % Motorola 3,2 12 % 3,1 12 % +2 % Google 0,8 3 % 0,7 3 % +13 % TCL 0,7 3 % 1,0 4 % -23 % Ostatní 0,7 3 % 1,0 2 % -34 % Celkem 27,1 100 % 26,7 100 % +1 %

Jak pak ukazuje tabulka výše, i navzdory masivnímu předzásobení ze strany výrobců rostl americký trh s telefony jen o 1 %. Apple meziročně oslabil o 11 %, Samsung naopak posílil o 38 %, zejména díky levnější řadě Galaxy A. Zbylí hráči — Motorola, Google a TCL — pak zůstávají na okraji, přičemž značky jako OnePlus a Nothing se snaží prorazit mimo operátorské kanály.