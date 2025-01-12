mobilenet.cz na sociálních sítích

Indie kopíruje Rusko. Nařizuje povinnou státní aplikaci v mobilech

Marek Vacovský
2
Indie kopíruje Rusko. Nařizuje povinnou státní aplikaci v mobilech
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Indická vláda po výrobcích telefonů požaduje povinnou instalaci státní aplikace Sanchar Saathi
  • Appka musí být ve všech nových telefonech a přes aktualizace i ve stávajících – bez možnosti vypnutí či odinstalace
  • Nařízení se týká Applu, Samsungu, Xiaomi, Vivia, Oppo i dalších značek, které mají na splnění 90 dní

Indické ministerstvo telekomunikací mělo vydat nařízení, podle kterého musí všichni výrobci mobilních telefonů do 90 dní povinně nainstalovat do svých zařízení státní aplikaci Sanchar Saathi. Informaci přinesla agentura Reuters, podle níž byl příkaz rozeslán výrobcům 28. listopadu. Dotčené jsou společnosti Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo i další velcí hráči.

Povinnost se netýká jen nově prodaných zařízení – aplikace musí být totiž výrobcem doplněna i do již prodaných telefonů prostřednictvím softwarových aktualizací. Uživatelé ji zároveň nebudou moci vypnout ani odstranit. Sanchar Saathi je oficiálně prezentována jako nástroj, který má zlepšit bezpečnost mobilních uživatelů v Indii, na což lze samozřejmě pohlížet i jinou optikou. Nabízí každopádně funkce jako:

  • blokování a sledování ztracených či odcizených telefonů podle IMEI,
  • hlášení podezřelých nebo podvodných zpráv,
  • přístup ke státním informacím o mobilním číslu a jeho zabezpečení.

Aplikace již existuje v App Store i Google Play delší dobu, ale teď se má stát nedílnou a neodstranitelnou součástí všech telefonů v zemi.

Paralela s Ruskem

Jak dodává The Verge, Indie není první zemí, která požaduje povinné předinstalace státních aplikací. V srpnu totiž Rusko oznámilo podobný krok – v telefonech se musí nacházet státem podporovaná komunikační aplikace Max. Kritici každopádně upozorňují, že taková opatření mohou otevřít dveře k většímu vládnímu dohledu a omezení soukromí, i když vlády je obvykle prezentují jako bezpečnostní opatření viz výčet funkcí výše.

Apple i Google v obtížné situaci

Přestože Apple má v Indii stále menší tržní podíl než Android, jeho prodeje v regionu rychle rostou a letos v září dosáhly rekordních 9 miliard dolarů. Podobně Google rozšířil přímý online prodej telefonů Pixel a oba technologičtí giganti navíc posilují lokální výrobu. Nařízení je tedy zasáhne velmi významně, nepřekvapí pak, že ani jeden z gigantů nereagovat na žádost o komentář.

Indie každopádně patří mezi největší a nejrychleji rostoucí trhy světa – a vládní požadavky tak budou mít zásadní dopad na všechny globální výrobce. Povinné začlenění státní aplikace do všech telefonů nejspíše vyvolá další otázky ohledně regulace, soukromí i technologické nezávislosti regionu.

, ,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No díky EU brzy taky u nás 🤣
Odpovědět
Standa Jandečka
Standa Jandečka
No, a co je při zprovoznění mobilu mít tam rovnou Google....že to je Android ? Mám na vybranou ?
Odpovědět

