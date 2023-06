Google chce údajně přesunout část výroby Pixelů do Indie

Podle zprávy agentury Bloomberg se Google aktivně snaží přesunout část výroby smartphonů Pixel do Indie. Podle lidí obeznámených se záležitostí Google jedná s indickou pobočkou Foxconnu – Bharat FIH, Dixon Technologies a Lava International jako s potenciálními partnery pro výrobu telefonů Pixel v Indii.

NEW: Google is scouting for suppliers in India to assemble its Pixel smartphones, following Apple’s playbook to diversify beyond Chinahttps://t.co/7mwvcVXC4M pic.twitter.com/f7Ip4Emgyj