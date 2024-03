Apple má v iPhonech údajně využívat i čínskou umělou inteligenci

Fotografie: pixabay.com

S odkazem na zprávu firmy Morningstar informovala gsmarena.com o tom, že Apple údajně využije pro operační systém iOS 18 umělou inteligenci z Číny. Nedávno jsme vás přitom informovali o tom, že Apple údajně jedná s Googlem, aby mohl využít jeho umělou inteligenci v iPhonech a dnešní zpráva s tím souvisí. Jak totiž jistě víte, služby Googlu jsou v komunistické Číně blokovány, proto Apple pro tamější významný trh potřebuje náhradu, jež vyhoví čínským regulím.

Firma Morningstar, která se kromě jiného zabývá i akciovými trhy, včera přinesla zprávu o tom, že akcie společnosti Baidu v Hongkongu prudce vzrostly na základě zpráv, že Apple využije služby AI v produktech určených pro Čínu. Hodnota akcií Baidu v pondělí vzrostla o 5,4 % poté, co o spolupráci informovala čínská média s odvoláním na zdroje dobře obeznámené se situací. Apple před výběrem Baidu údajně diskutoval o spolupráci s Alibabou a další nejmenovanou čínskou společností, která poskytuje velké jazykové modely (LLM). Kvůli regulacím Číny totiž Apple musí pro produkty v Číně používat modely umělé inteligence původem z Číny s tím, že umělá inteligence od Baidu bude využita čistě v Číně. „Pokud by se to stalo skutečností, byla by to perfektní brandingová kampaň pro Baidu a její produkt AI, Ernie Bot,“ uvedl analytik Jialong Shi z japonské finanční holdingové společnosti Nomura.

Čínské regulační orgány přitom jednotlivé generativní modely umělé inteligence schvalují předtím, než mohou být veřejně představeny. Baidu Ernie Bot, kterého se rozhodl údajně využít Apple, je v současnosti jedním z více než 40 modelů, které již úspěšně prošly schvalovacím procesem.

Generální ředitel Baidu Robin Li již dříve uvedl, že cloudové podnikání společnosti s umělou inteligencí bude pravděpodobně hlavním zdrojem příjmů firmy v roce 2024 a předpokládá, že tržby prudce vzrostou na několik miliard juanů. „Uznání od globální technologické velmoci, jako je Apple, by poskytlo Baidu náskok, který potřebuje, aby zůstalo před ostatními čínskými konkurenty,“ dodal Jialong Shi.

Apple kromě Googlu nedávno údajně jednal i s Microsoftem ohledně OpenAI a zvažoval použití jeho modelu, ovšem i ten má v Číně červenou. Ví se přitom, že Apple plánuje integrovat funkce umělé inteligence do nadcházejícího systému iOS 18, přičemž chce použít umělou inteligenci založenou na vlastních modelech AI, ovšem hledá partnera, jenž by zajistil funkce generativní AI.