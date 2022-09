iPhony bez slotu pro SIM kartu se mohou proměnit v noční můru

Fotografie: Apple

Na akci Applu zazní, co mají jeho produkty nového. Pak vyplave na povrch i to, že o něco přišly. Letošní odebrání fyzického slotu pro SIM iPhonům 14 pro americký trh je ještě výbušnější zpráva, než bylo kdysi zrušení 3,5mm jacku.

Je to taková zajímavá tradice. První vlnu zájmu přinese to, co Apple představí nového. Prostor k inovacím je však stále menší a menší, a tak mnohem větší vlny způsobí to, co Apple ze svých výrobků odebere. Je to už dlouhých šest let, co se jeho telefony rozloučily s 3,5mm jackem pro připojení sluchátek. V tehdejší glose jsme se kacířsky ptali, proč se do tohoto trendu neopře pořádně a nevydá rovnou telefon bez fyzických konektorů.

Zdá se, že se Apple k tomu nakonec propracuje. Jednou z největších zpráv z poslední akce není ani tak satelitní připojení běžného smartphonu, ale fakt, že iPhonům v americké distribuci bude chybět slot pro fyzickou SIM kartu. Informuje o tom theverge.com.

První trend, který je zde vidět, je další rozevření nůžek mezi domovskými Spojenými státy a zbytkem světa. Kupříkladu už u iPhonu 12 chyběla podpora mmWave pro telefony pro český trh. Je to tak trochu začarovaný kruh, protože operátoři se pak mohou vymlouvat na nedostatek přístrojů. Ono zmiňované satelitní připojení funguje rovněž pouze v USA a v Kanadě, když se ztratíte v Brdech, tak vám ani iPhone za 50 tisíc korun nepomůže. A teď tu máme absenci fyzického slotu pro SIM, i když tady Američanům zase není moc co závidět. Nebo ano?

Potřebujeme SIM?

Jestli si pamatujete na úplné začátky mobilního telefonování, konkrétně síť NMT od EuroTelu, pak si nejspíše vybavíte takový detail, že tehdejší přístroje o velikosti příručních tašek žádnou SIM neměly. Na prodejně vám přístroj napevno spárovali s číslem s předvolbou 0601, za což si naúčtovali „lidový“ aktivační poplatek v řádu desetitisíců korun. Podobné částky si bylo potřeba připravit při změně přístroje, ale to bylo vzhledem k jejich cenám málo časté.

Až s příchodem GSM se začali lidé učit, že telefonní číslo a samotný přístroj jsou dvě různé věci. Zanedlouho měli aktivní uživatelé čísel několik a mnozí je v telefonu prohazovali podle toho, jestli chtěli psát nebo volat a případně kam. Dnes to zní šíleně, ale dokonce se objevily kryty pro Nokie, které z nich udělaly „nepravý DualSIM“, který restartováním telefonu přepínal mezi vloženými kartami.

Podobné problémy přetrvávají pro mnohé až dodnes. Už ani ne tak kvůli cenám, ale z jiných důvodů. Leckdo potřebuje vedle osobního i pracovní číslo, při cestě do exotické ciziny je lepší si pořídit služby tamního operátora a tak dále. Toto všechno má eSIM odstranit. V iPhonu 14 jich můžete mít uložených 6, ve větším Pro až 8 a mít aktivní zrovna ty dvě, které potřebujete. iOS 16 navíc přinese možnost migrovat virtuální SIM z jednoho telefonu na druhý přes Bluetooth, což by mělo být snazší než fyzická výměna karty.

Už tady je první háček. Migrace bude snadná, ale pouze mezi iPhony. Co když budete chtít odejít k Androidu, bude to stejně snadné? A co přechod na nějaký hloupý telefon, třeba jen dočasně? Co rozbitý mobil nebo kompromitovaný účet Apple? Co když místní operátor nepodporuje eSIM? Podobných otázek naskakuje celá řada a praxe jich určitě přinese ještě více. A odpovědi se nemusí vždy a všem líbit.