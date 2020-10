Drobný detail odhaluje speciální výbavu iPhonů 12

Prezentace nových iPhonů proběhla poměrně v rychlosti, a tak zajímavé detaily vyplouvají na povrch až postupně. Kupříkladu při prvním kontaktu zaujme nápadná plastová ploška hned pod vypínacím tlačítkem. Dala by se snadno zaměnit se šuplíčkem na SIM, ale o ten se nejedná. Ale proč tedy Apple narušuje jinak elegantní vzhled kovového rámu kusem plastu?

Can confirm that this little thing on the side of the new iPhone is a mmWave antenna window! pic.twitter.com/Gjdj6SfWGy