S eSIM kartami panuje spokojenost. Proč jsou ale stále tak málo využíváné?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

SIM karta je již zhruba tři dekády nedílnou součástí mobilního telefonu, pokud jej chceme aktivně používat. Zpočátku měly velikost platební karty, posléze se zmenšily na velikost mini SIM, aby přes micro SIM dospěly do své zřejmě finální fyzické fáze zvané nano SIM. Ta je dnes nejběžnější, avšak brzy se zřejmě začne smrákat i nad ní. Důvodem je již několik let nastupující eSIM karta, která je pouze v elektronické podobě. Nejnovější průzkum společnosti Counterpoint Research naznačuje značnou spokojenost s novým standardem, ale rovněž jasně viditelné problémy v jeho rozšiřování.

Mini SIM, micro SIM, nano SIM a eSIM

Průzkum ukázal, že...

35 % dotázaných mělo povědomí o tom, co je eSIM

eSIM využívají jen 2 lidé z 5, kteří mají patřičný telefon

15 % respondentů označilo eSIM jako preferovaný typ

85 % uživatelů eSIM shledává nastavení snadným

1 % uživatelů je s eSIM nespokojeno

O eSIM ví jen každý třetí

Průzkum oslovil celkem 3 535 respondentů v Kanadě, USA, Velké Británii, Francii, Německu, Polsku a Japonsku (vždy v jejich mateřském jazyce), přičemž z nich jen 35 % tušilo, co vlastně eSIM je. To jasně dokazuje velice pomalé zavádění této nové technologie, byť ruku k dílu přikládají nejen výrobci, ale i mobilní operátoři.

Pokud už dotazovaní měli telefon s podporou eSIM, pouze 39 % jich eSIM skutečně používalo. Toto číslo zase naznačuje značnou neochotu uživatelů přijmout novou technologii, byť v ní spatřují jednoznačná vylepšení v podobě možnosti využívat více SIM karet či velice snadného nastavení a spravování. 85 % uživatelů eSIM totiž uvedlo, že nastavení a celková správa eSIM je zcela bezproblémová, což naznačuje, že výrobci telefonů i operátoři odvedli již nyní slušný kus práce k tomu, aby lidé mohli technologii využívat.

Proč se eSIM rozšiřuje pomalu?

I přes jednoduché nastavení, kdy komplikace s používáním eSIM přiznalo pouhé 1 % dotázaných aktivních uživatelů, se s eSIM zřejmě běžně nesetkáváte. Důvodů je pro to hned několik. Klíčovým problémem zůstává nedostatečná informovanost uživatelů o tom, že něco jako eSIM existuje, a následně propagace výhod využívání eSIM.

eSIM kartu často využívají i chytré hodinky

V neposlední řadě zůstává problémem omezená dostupnost hardwaru. Automaticky eSIM mají všechny vlajkové modely napříč různými výrobci. Jenže to nestačí, neboť se eSIM nedostane do segmentu cenově dostupných telefonů, avšak i tam se už tu a tam objevuje. A právě to je klíčem k úspěchu. eSIM se musí dostat i k běžným uživatelům. Právě ti shledávají jako nevýhodu například to, že eSIM nemůžete rychle přemístit do jakéhokoliv telefonu dle potřeby, jako je tomu v případě fyzické SIM.

Jakmile bude eSIM standardní výbavou i telefonů kolem 5 tisíc korun, začne její velký rozmach. Snadné nastavení a správa přesvědčí i doposud rezervované uživatele. Do značné míry by to mohl odstartovat například Apple. Ten sice v nabídce tak levné telefony nemá, ale například v USA jsou v prodeji jen iPhony bez fyzického slotu na SIM kartu. Jsou tak odkázáni jen na eSIM. A právě tento prvek výbavy by se měl možná už za rok objevit i v Evropě.

Optimismus v tomto ohledu dodává i nový průzkum, ze kterého vyplynulo, že 90 % respondentů využívajících eSIM je velmi spokojeno nebo spokojeno. Pochvalují si možnost mít v telefonu více eSIM, snadné přepínání či lepší zabezpečení.