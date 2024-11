Příští rok by se iPhone mohl rozloučit s fyzickou SIM kartou nejen mimo USA

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Stejně jako se vyvíjí mobilní technologie, jsme svědky také vývoje technologie SIM. Z větších SIM (za zkratkou stojí „Subscriber Identity Module“ neboli identifikační modul předplatitele či spíše uživatele) karet se postupem času stávaly menší a menší, až se přeměnily ve virtuální. Ačkoliv disponují všechny moderní smartphony alespoň jedním slotem pro nanoSIM, docela běžně už vídáme u telefonů také podporu eSIM (Embedded Subscriber Identity Module), a to dokonce i u kousků za pár tisíc korun. Pokud byste však uvažovali o koupi iPhonu v USA, nebudete mít na výběr a budete se muset spolehnout čistě na eSIM. Apple na tomto trhu dodává výlučně iPhony s eSIM již od řady iPhonů 14 a stejně je na tom pochopitelně i série iPhonů 15 či nejnovějších iPhonů 16. Zároveň je zřejmé, že tímto přístupem dává najevo, jaká nás asi čeká budoucnost i na jiných trzích než americkém. Ostatně to byl právě Apple, který v minulosti nastavil trend v oblasti obsahu balení telefonů či například chybějícího 3,5mm audiokonektoru, a není tak důvod, proč by se chybějícím slotem pro nanoSIM neinspiroval například také Samsung či jiní.

Na stránkách serveru The Information se pak objevila informace spojená s chystaným tenkým iPhonem 17, ačkoliv by se teoreticky nemusela nutně vztahovat pouze na něj.

Minimálně tenký iPhone 17 by totiž neměl disponovat slotem pro nanoSIM, ale pouze podporovat elektronické SIM karty, a to na více trzích než USA. Stejný zdroj dále spekuluje nad tím, zdali bude tenký iPhone 17 dostupný také v Číně, neboť tento stát nepovolil používání elektronických SIM, což je možná i jedním z důvodů, proč některé vlajkové modely čínských značek nepodporují eSIM.

V roce 2022, když došlo k nasazení eSIM u iPhonů v USA, Apple vyzdvihoval vyšší bezpečnost eSIM oproti nanoSIM, neboť je při krádeži iPhonu nelze jen tak „vytáhnout“ a někde jen tak zahodit. Stejně tak může být na jednom iPhonu uloženo až osm eSIM s možností je velmi jednoduše měnit, respektive (de)aktivovat v nastavení. eSIM jsou velmi praktické například při cestování do zahraničí, kdy si je lze aktivovat již předem, případně aktivovat eSIM lokálního operátora ihned po příletu nebo příjezdu do cílové destinace.