Google zřejmě umožní zkonvertovat fyzickou SIM na eSIM rovnou v telefonu

S příchodem elektronické verze SIM odpadly uživatelům starosti s případnou ztrátou fyzického nosiče, ale také usnadnila cestování do zemí, kde si stačí pohodlně aktivovat eSIM. Elektronická verze je navíc také jedinou možností u wearables, jako jsou chytré hodinky, v nichž by se pro klasickou nanoSIM jednoduše již nenašlo místo.

You might soon be able to transfer an eSIM profile from an old Android phone to a new phone, or convert a profile on a physical SIM card into an eSIM profile. Support for transferring profiles is being implemented in Google's SIM Manager app the LPA on Pixel and many GMS devices.