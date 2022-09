Apple iPhone 14 Pro (Max) oficiálně: špičkové displeje, lepší fotoaparáty i výkon

Fotografie: Apple

I když to chvíli vypadalo, že celá nová série iPhone 14 nabídne přepracovaný výřez, opak je pravdou. Nového výřezu se dočkaly jen modely z řady 14 Pro, tedy Apple iPhone 14 Pro a 14 Pro Max. Apple se chlubí, že musel přepracovat Face ID, aby se vešla na menší prostor. To ovšem není vše, Apple nám podrobně vysvětlil, proč je nový výřez vlastně výhodný.

Aby jej lépe zakomponoval do prostředí, slouží výřez jako výchozí bod pro některé notifikace. V praxi to znamená, že se výřez různě zvětšuje a zmenšuje podle toho, co vám iPhone zobrazuje. Díky tomu v různé momenty mizí jako součást prostředí a již zmíněných notifikací. Aby novinka marketingově fungovala, dostala vlastní označení „Dynamic Island“. Inu, jen Apple umí z výřezu udělat „výhodu“.

Když už mluvíme o výřezu, povíme si také o displeji. Jde o OLED LTPO panel s marketingovým označením Super Retina XDR, k dispozici budou opět dvě velikosti, konkrétně 6,1 a 6,7 palců. Maximální jas činí shodných 1 000 nitů, ve špičce se dokáží rozzářit až do 1 600 nitů při HDR, případně až do hodnoty 2 000 nitů mimo HDR obsah. To je úctyhodná hodnota. Novinkou je také Always On režim, který iPhonům do této doby chyběl, a to i přesto, že již nějakou dobu využívají OLED zobrazovače. Samozřejmostí je podpora 120 Hz zobrazení, které je adaptivní, a to v rozmezí od 1 do 120 Hz v závislosti na tom, co s iPhonem zrovna děláte.

O výkon se stará procesor Apple A16 Bionic, který obsahuje 16 miliard tranzistorů. Dle předpokladů je výkonnější než předchozí generace, jako první od Applu je vyrobený 4nm technologií a je opravdu extrémně výkonný. Grafiku zajišťuje 5jádrové GPU.

Dostáváme se také k fotoaparátům. Opět zde máme 3 snímače, přičemž ten hlavní širokoúhlý má nově 48 Mpx rozlišení a jde o quad-pixelový snímač, výsledkem tedy bude 12Mpx snímek. Světelnost činí f/1,78 a zachytí 2× více světla více světla, než jeho předchůdce. Dvojnásobný optický zoom nechybí, což se bude skvěle korespondovat s portrétním režimem. Zachován zůstal 12Mpx ultraširokoúhlý snímač se světelností f/2,2, ten navíc dokáže zachytit až 3× více světla. Teleobjektiv zařídí 3násobné přiblížení, světelnost činí f/2,8 a a nechybí OIS. I teleobjektiv si polepšil co se světla týká, stejně jako hlavní snímač zachytí až 2× tolik světla. Vylepšení se dočkala i přisvětlovací LED dioda. Video je možné nahrávat ve 4K rozlišení při 60 FPS, novinkou je Akční režim, který dokáže vyrovnat roztřesený pohyb i bez gimbalu. Novinkou je i vyšší rozlišení Filmového režimu, nově si můžete užít až 4K rozlišení při 30 FPS.

Potvrzena byla i satelitní komunikace, o které se nějakou dobu spekulovalo. Zpočátku však bude k dispozici jen v USA a Kanadě, a to od listopadu. Navíc, komunikovat půjde jen se záchrannými složkami. Tato služba bude placená, ovšem první dva roky bude zdarma. Mezi další novinky patří například rozpoznání nehody, tedy stejnou funkci, kterou nabízí i nové Apple Watch. Pokud iPhone zaznamená nehodu, automaticky zavolá na nouzovou linku a dá vědět nouzovým kontaktům. Nejedná se o funkci softwarovou, nýbrž hardwarovou - iPhony využívají dvoujádrového akcelerometru a nového gyroskopu.

S výdrží by to mělo být velmi podobné, jako u modelu 13 Pro Max. Apple slibuje až 29 hodin přehrávání videa (oproti 28 hodinám u iPhonu 13 Pro Max). Voděodolnost je zaručena až do hloubky 6 metrů po dobu 30 minut, konkrétně se jedná o certifikaci IP68. Co se týká rozměrů, iPhone 14 Pro Max je menší než iPhone 13 Pro Max, rozdíly jsou však jen v řádech desetin milimetru. Novinka je však o trochu tlustší (7,85 mm oproti 7,65 mm) a také těžší (240 vs 238 mm). U modelu 14 Pro jsou změny podobně zanedbatelné, ovšem i tak vás čeká výměna vašich krytů. Zachován zůstal také rám z chirurgické nerezové oceli.

Nové iPhony se budou prodávat hned ve 4 barevných variantách, konkrétně stříbrné, zlaté a také nové Space Black a Deep Purple. K předobjendání budou od 9. září, do prodeje vtrhnou již 16. září. Trochu šokující je pohled na ceny. Základní iPhone 14 Pro vyjde na 33 490 Kč, 14 Pro Max vyjde v základu na 36 990 Kč. To je výrazně více, než co chtěl Apple za své iPhony 13 Pro (Max).

Technické parametry Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,7 × 77,6 × 7,9 mm , 240 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Paměť vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Akumulátor ? mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2022, 36 990 Kč