Komu půjde o maximální výkon, vyhlíží nové iPhony 17 Pro. Čím nadchnou?

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

S blížícím se zářím, kdy se tradičně očekává představení nové generace iPhonů, se objevují stále podrobnější spekulace o výkonnostních schopnostech modelů iPhone 17 Pro a Pro Max. Tyto úniky od informátora Digital Chat Station span class="affiliate affiliate--whole">(viz weibo.cn), zejména z benchmarku Geekbench 6, naznačují, že Apple se chystá opět posunout hranice mobilního výpočetního výkonu.

Jádrem očekávaného výkonnostního skoku je nový čipset A19 Pro. Pro nadcházející iPhone 17 Pro a Pro Max se spekuluje o impozantních výsledcích v testech Geekbench 6. Konkrétně se zmiňuje skóre přes 4 000 bodů v jednojádrovém testu a více než 10 000 bodů ve vícejádrovém testu. Pokud se tyto údaje potvrdí, půjde o významný posun.

Pro kontext uveďme, že současný čip Apple A18 Pro v iPhone 16 Pro Max dosahuje skóre 3 490 bodů v jednojádrovém a 8 606 bodů ve vícejádrovém testu. To znamená, že A19 Pro by mohl přinést nárůst výkonu o zhruba 15 % v jednojádrových a 17 % ve vícejádrových operacích. Takový nárůst by se pro uživatele promítl do ještě rychlejšího spouštění aplikací, plynulejšího multitaskingu a výrazně lepšího zážitku při hraní graficky náročných her.

Za tímto výkonnostním skokem stojí pravděpodobně i pokročilá výrobní technologie. Očekává se, že čip A19 Pro bude vyráběn pomocí 3nm procesu N3P od společnosti TSMC. Tato špičková technologie slibuje nejen vyšší výkon, ale také lepší energetickou účinnost, což by se pozitivně projevilo na delší výdrži baterie i při intenzivním používání. Je zajímavé, že stejný výrobní proces má být použit i u konkurenčních čipů, jako jsou Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 a MediaTek Dimensity 9500

Kromě samotného výkonu se spekuluje i o dalších vylepšeních napříč celou řadou iPhone 17. Očekává se, že všechny čtyři chystané modely nabídnou displeje s vysokou obnovovací frekvencí. Nicméně, standardní iPhone 17 by pravděpodobně neměl disponovat variabilní obnovovací frekvencí, kterou by značila přítomnost LTPO OLED panelu, ten má být vyhrazen jen pro modely Pro a Pro Max.