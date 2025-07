Jeden z nejočekávanějších a zároveň nejlepších telefonů tohoto roku, to je ohebný Samsung Galaxy Z Fold7. Letos neskutečně zhubnul, přitom vylepšil výbavu, výkon, fotoaparáty i zvětšil displeje. Samsung si ale za to vše nechá pořádně zaplatit. Vyplatí se upgrade z Galaxy Z Fold6?

Léto patří už mnoho let novým ohebným novinkám série Z od Samsungu, tedy Flipu a Foldu. A nejinak tomu je letos, kdy Samsung představil v New Yorku novou generaci véčka Z Flip7 a právě Z Fold7. A ten si letos předsevzal skutečně velké zhubnutí do plavek a povedlo se.

Samsung Galaxy Z Fold7 – videorecenze

Prošel skutečně pořádnou proměnou a ze zařízení, které i mezi skládačkami od konkurence působilo trochu jako otesánek, se stal krásně tenký smartphone. A za nás je to naprosto zásadní změna, je až neuvěřitelné, co dokázal Samsung mezigeneračně přinést.

Technické parametry Samsung Galaxy Z Fold7 Kompletní specifikace Konstrukce 158,4 × 72,8 × 8,9 mm , 215 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: IP48 Displej AMOLED, 8" (2 184 × 1 968 px) Fotoaparát 200 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite , , GPU: Adreno 830 Paměť RAM: 16 GB , vnitřní paměť: 1 024 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 200 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 4 400 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 1:20 hodin Dostupnost červenec 2025, 52 999 Kč

Ultra-štíhlá skládačka

V otevřeném stavu je novinka supertenká, v pase má jen 4,2 mm, což je v podstatě minimum, protože když se podíváte zespodu, je to v podstatě tloušťka konektoru USB-C, který je limitem. Přemístit se musel také slot pro SIM kartu a Samsung musel skutečně hodně kouzlit, aby do takto extrémně tenkého těla vměstnal dva displeje a mezi ně ještě baterii a další komponenty. Čtečka otisků prstů je opět na boku ve vypínacím tlačítku, pod displej se vzhledem k extrémní tenkosti nevešla.

V zavřeném stavu má telefon 8,9 mm, a je tak o více než tři milimetry tenčí než dosavadní Z Fold6. Jak sami vidíte ze srovnávacích fotografií, ten rozdíl je neskutečný. Naživo sedmá generace působí skoro jako o polovinu tenčí. Samsung zároveň vyhrává souboj o nejtenčí telefon této konstrukce, protože je o chlup tenčí než konkurence od Huawei a Oppa. A jak zjistil uživatel Ice Universe, je v reálu dokonce tenčí než Honor V5 v bílé. Takže významné vítězství pro Samsung.

Podstatné však je, že Z Fold7 se tloušťkou dostává konečně do kategorie běžných vlajkových lodí neskládací konstrukce. Galaxy S25 Ultra je třeba tenčí jen o 0,7 mm, iPhone 16 Pro Max o 0,6 mm.

Porovnání tloušťky s Galaxy Z Fold6 (vpravo). Rozdíl je obrovský.

Novinka není jen tenčí, ale i dramaticky lehčí. S hmotností 215 gramů je o celých 24 gramů lehčí než Fold6 a ne, není to způsobeno menší baterií. Díky tomu je skládací Z Fold7 lehčí než Galaxy S25 Ultra a dokonce o 12 gramů lehčí než iPhone 16 Pro Max.

Další porovnání tloušťky se Z Foldem6

A výsledek těchto číselných kejklí? Krásně tenký telefon, který působí v reálu neskutečně dobře v ruce. Díky zaobleným okrajům i rohům se i přes malou tloušťku velmi dobře a jistě drží a ta mnohem menší tloušťka i hmotnost jsou v reálu skutečně obrovským rozdílem. Daní za extrémně malou tloušťku jsou však mnohem více vystupující fotoaparáty, kde Samsung nedělal kompromisy. Při položení na stůl je tak telefon už hodně nakřivo a viklá se.

Každopádně každý, kdo do teď tvrdil, že nechce ohebný telefon kvůli tomu, že je velký, tlustý nebo těžký, má nyní o argument méně a z Galaxy Z Foldu 7 je standardní vlajková loď, která se mimochodem umí proměnit na tablet. A to je jednoduše skvělé.

Novince to pak sluší ve všech barevných variantách: modré Blue Shadow, kterou máme na test my, v šedé Silver Shadow i černé Jet Black. Na e-shopu výrobce pak je exkluzivně dostupná také zelená varianta.

No tak si pojďme telefon otevřít, od toho je přeci skládačka. Čeho jsem si oproti minulé generaci všimnul hned, to je snadnější otevírání a menší odpor přepracovaného kloubu. Většinou to u nových skládaček bývá naopak, bývají tužší než můj takřka rok ochozený model, ale tady je otevírání skutečně snazší a já jsem za to rád.

Odpor je navíc konstantní při celém rozsahu, což je také novinka, v posledních zhruba 20 stupních pak kloub otevření výrazně pomůže. Mechanismus působí solidně, bytelně, ostatně jako celý telefon.

Mimochodem mobil je odolný dle IP48, takže vůbec nevadí, když vám spadne třeba do vody, kde vydrží v hloubce 1,5 metru až 30 minut. Před jemným pískem na pláži ho ale stále chraňte.

Líbilo se nám extrémně tenké tělo

nižší hmotnost

velmi kvalitní zpracování

solidní pocit z otevíracího mechanismu

odolnost IP48

Nelíbilo se nám velmi vystupující fotoaparáty

Větší displej venku i uvnitř

Extrémní tenkosti Samsung mimo jiné dosáhnul i zvětšením plochy displejů, čímž si přidal nějaké to místo pro baterii. A uživatel z toho těží. Vnější 6,5" displej s Full HD+ rozlišením (2 520 × 1 080 px) je nyní o 0,2" větší než u Z Foldu6 a navíc znatelně širší. Poměrem stran se tak dostal blíže klasickým mobilům. Také se na něm lépe píše díky širší klávesnici, ostatně Samsung slibuje o 19 % vyšší přesnost psaní. Procenta jsem neměřil, ale zvětšená šířka je rozhodně ku prospěchu.

Prostor pro zlepšení pak Samsung má po stránce ztenčení rámečků a zvýšení maximálního jasu, ale i současných 2 600 nitů je na ostrém slunci dostatečných. Telefon ale takto nevydrží svítit dlouho a při zahřívání se jas sníží. Displej chrání Gorilla Glass Ceramic2 a škoda jen, že Samsung nepoužil sklo Armor, které pohlcuje odlesky, jako u Ultry. Naopak pochvalu si opět zaslouží za adaptivní frekvenci 1 až 120 Hz.

A když se zvětšila plocha vnějšího displeje, je logicky větší i ten vnitřní. Ten je skutečně o 11% větší a má nyní rovných 8", což už je velikost menšího tabletu. Samsung zapracoval také na rýze, která je mnohem méně viditelná. Stále vidět je, ale ruší výrazně méně. A jak mi uživatelé ohebných telefonů potvrdí, po pár dnech o ní stejně nevíte a nevnímáte ji. Stejně jako ten vnější, je i vnitřní typu AMOLED 2X, rozlišení pak je QXGA+, tedy 2 184 × 1 968 px.

Co ale vnímat budete, je selfie kamerka. Zatímco u předchozích generací používal Samsung UDC fotoaparát, tedy kameru ukrytou pod displejem, zde již máme standardní. Důvodem byla nevalná kvalita původního typu kamery a podle mého názoru také extrémní tenkost novinky. Nová 10Mpx kamerka tedy bohužel ruší a vidíte ji na první pohled, ale kvalita je výrazně lepší a navíc má mnohem širší záběr, až 100 stupňů. A pro videohovory změnu oceníte, tedy zejména druhá strana. Displej má také nové ochranné sklo, které má být o 50 % odolnější. Navíc stále platí, že v rámci záruky vám Samsung ve svých servisech vnitřní ochrannou fólii zdarma vymění, když se vám začne odlepovat. V případě Z Foldu7 dokonce tuto službu vylepšil a v záruce vám může fólii vyměnit až 8×, tedy každý čtvrt rok.

Naopak ale chybí speciální digitizér pro stylus. Co to znamená? Že Z Fold7 přišel o možnost ovládání stylusem S Pen tak, jako to uměly předchozí generace. Údajně to používalo velmi málo lidí a podpora funkce by zvýšila tloušťku zařízení. Ale i tak, pro některé potenciální zákazníky to bude překážka.

Líbilo se nám díky širšímu vnějšímu displeji lepší poměr stran a pohodlnější psaní

větší vnitřní displej

vnitřní displej má méně patrnou rýhu a vyšší ochranu

Nelíbilo se nám již chybí podpora pro stylus S Pen

rýha je vevnitř stále vidět

fotoaparát ve vnitřním displeji je nově viditelný

Zvuk je stejný jako loni

Galaxy Z Fold7 nabídne stejnou kvalitu stereo reproduktorů jako loni. Ani předchůdce nebyl hudebním zázrakem a hlasitostí ani basy nevynikal, nejinak tomu je zde. Vyzvánění podá dobře, zvuk z videa pro rodinu také, ale rozhodně od něj nečekejte hudební orgie. To musíte připojit sluchátka.

Nelíbilo se nám hlasitost ani basy nevynikají

Lepší fotoaparáty. O hodně!

Větších inovací jsme se letos dočkali u fotoaparátů, které u předchozí generace Samsung trochu zanedbal. To letos inovace stojí naopak za to. Fotoaparáty nám hodně vystupují ze zadní skleněné strany, kterou kryje sklíčko Gorilla Glass Victus, ale to je daň za velmi tenkou konstrukci a relativně velký čip.

Z Fold7 opět nabídne tři fotoaparáty –hlavní, širokoúhlý a s 3× optickým zoomem. První dva pak dostaly letos zásadní upgrade. Hlavní fotoaparát nabídne zejména větší snímač s 200 Mpx a rozměrem 1/1,3". Jen pro srovnání, Z Fold6 měl 1/1,56“, rozdíl to je tedy markantní a Z Fold7 má nyní stejný čip u hlavního fotoaparátu jako fotografický král Galaxy S25 Ultra.

Rozlišení tedy narostlo čtyřnásobně, což je znát. V kombinaci s novým enginem ProVisual jsou díky většímu čipu fotky v noci nebo za horšího osvětlení detailnější a s menším šumem. Standardně fotí Z Fold7 do 12 Mpx, stejně jako předchůdce, ale 50 Mpx nebo 200 Mpx si můžete zapnout ručně. Kvalitnější jsou také videa, která i přes den mohou těžit z 10bitového HDR, jež zajišťuje až 4× větší rozsah barev a jasu oproti dřívějšímu 8bitovému. Maximální rozlišení videa je pak 8K při 30 snímcích za vteřinu, 4K telefon zvládá s 30/60 snímky za vteřinu.

Inovace tady ale nekončí. Samsung přidal i zbrusu nový širokoúhlý fotoaparát, který má nově automatické ostření, což nemají ani standardní Galaxy S25. Nabízí navíc o 56 % jasnější fotografie, zejména v noci je rozdíl hodně znát. Zatímco s minulou generací jsem v interiéru širokoúhlý režim prakticky ignoroval, zde ho využívám rád. Díky autofocusu lze navíc pořizovat makra z extrémní blízkosti.

Makro z extrémní blízkosti ultraširokoúhlým fotoaparátem

Na celou obrazovku Selfie novými 10Mpx předními fotoaparáty s úhlem záběru 100 stupňů

Líbilo se nám výrazně lepší hlavní fotoaparát

autofocus u ultraširokoúhlého fotoaparátu

nový postprocessing fotografií i videí

selfie fotoaparáty s mnohem větším záběrem

Nelíbilo se nám fotoaparát s 3× optickým zoomem by si zasloužil vylepšení

Špičkový výkon a překvapivě malé zahřívání

Výrobce spoléhá na Snapdragon 8 Elite for Galaxy, který známe například již z Galaxy S25 Ultra a můžeme potvrdit, že novinka má výkonu na rozdávání. Oproti minulé generaci došlo k dramatickému navýšení výkonu – u CPU o 38 %, grafický výkon vzrostl o 26 % a NPU dokonce o 41 %. Díky 3nm procesu je procesor zároveň velmi úsporný. Ostatně, podívejte se na screenshoty s výsledky benchmarků. Hodně jsem byl ale zvědavý na přehřívání. Nehřeje telefon vzhledem k extrémně tenké konstrukci moc? Nepřehřívá se? Odpověď je jednoznačná. Ne. Naopak, hodně mě překvapilo, jak málo naopak Z Fold7 hřeje. Třeba po testu 3D Mark Wildlife Extreme Stress se teplota udrželo pod 40 stupni Celsia a zahřívání je skutečně jen mírné. Z další výbavy pak stojí za zmínku moderní konektivita včetně Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i UWB.

U baterie a nabíjení by to chtělo upgrade

Krásně tenký, s lepšími a větším displeji, výrazně vylepšenými foťáky, navíc s lepším výkonem – to všechno vypadá době. Co ale baterie? Tam se Samsungu i přes dramatické zmenšení tloušťky povedlo zachovat kapacitu 4 400 mAh, tedy stejnou jako u loňské generace. A proč? Jde přeci o milimetry a o to být nejtenčí, ale uživatelé prý podle vyjádření Samsungu ani větší baterii nechtěli. Já bych ji osobně ocenil a klidně bych měl telefon o milimetr tlustší výměnou za kapacitu kolem 5 000 mAh. Takto je Z Fold7 klasickým jednodenním telefonem, v případě poweruserů (jako jsem já) se nevyhnete nabíjení už v průběhu dne. Běžným uživatelům však telefon vydrží zhruba den a půl.

Citelnějším mínusem je nabíjení. Samsung se stále drží zuby nehty jen 25 W přes kabel, což znamená oproti konkurenci výrazně pomalejší nabíjení. Důvodem je snaha o maximální ochranu baterie, kterou dále Samsung chrání pokročilým adaptivním režimem, aby se omezilo i časté nabíjení na 100 % a udržování této hodnoty, což baterii škodí. Díky tomuto režimu se například telefon inteligentně učí, kdy ráno vstáváte a na 100 % se nabije až těsně před vaším budíkem. Díky tomu se minimalizuje čas, po který baterie zůstává maximálně nabitá.

Odhalení Galaxy Z Fold7 a Z Flip7 v komentovaném přenosu Unpacked 2025

Galaxy Z Fold7 se z 0 na 100 % nabije za hodinu a půl, stejně jako Z Fold6. Pokud telefon nabíjíte přes noc, případně bezdrátově, omezovat vás to nijak nebude. Pokud ale potřebujete rychle nabít v průběhu dne, když baterie dochází, bude vás pomalejší nabíjení limitovat. Přitom by mohl Samsung povolit například turbo nabíjení jen jednou za určitý počet nabíjecích cyklů, čímž by ochránil baterii, ale v případě potřeby by dal uživateli možnost velmi rychlého doplnění energie. Bezdrátové nabíjení pak zvládá 15 W a nechybí ani reverzní nabíjení třeba pro nabíjení hodinek, sluchátek nebo jiného telefonu v nouzi.

Líbilo se nám snaha o šetření baterie

Nelíbilo se nám obecně pomalé nabíjení

One UI 8 je ještě chytřejší a hezčí

Na palubě najdeme nový Android 16, na kterém stojí nadstavba One UI 8. Samsung velmi chválím za příslib 7 velkých aktualizací OS a 7 let bezpečnostních záplat. Umíte si představit, že byste telefon používali ještě za 7 let? Samsung očividně ano a co se podpory týče, je na špičce.

Zatímco vloni s One UI 7 přišla hromada novinek, jak v oblasti AI, tak co do designu a ovládání, letos je update spíše kosmetický a všechny novinky dorazí skoro určitě i na jiné současné Samsungy. Nicméně zmíním velmi praktickou novinku v podobě zrcadlení rozložení obrazovek, kdy se vám na vnitřní obrazovku konečně automaticky rovnají stejné ikonky a widgety tak, jak si je umisťujete na vnější displej a nemusíte tak tyto úkony dělat dvakrát. Vnitřní obrazovka se vám v takovém případě rozdělí na dvě poloviny a každá z polovin představuje jednu vnější obrazovku.

Přibyly také funkce umělé inteligence jako mazání ruchu v audiu nebo videu. Je také skvělé, že přímo v nastavení naleznete položku funkcí umělé inteligence, kde přehledně včetně návodů vidíte, jaké všechny funkce AI telefon momentálně umí a můžete zde i zapnout zpracování všech informací pouze lokálně, bez použití cloudu. Sluší se ale hlavně říci, že celý systém je extrémně rychlý, vyladěný a Samsung těží ze svého silného ekosystému včetně špičkových aplikací jako Health nebo propojení s wearables, pokračuje také úzké partnerství s Microsoftem, kdy v telefonu naleznete předinstalovaný OneDrive, do něhož se také zálohují vaše fotografie z Galerie, případně aplikace z balíku Office.

Líbilo se nám dlouhá podpora

nové funkce

Závěr: letos je to revoluce, stojí za to

Sečteno, podtrženo, Samsung Galaxy Z Fold7 je letos pořádnou revolucí. Po předchozích letech spíše mírnějších inovací to letos vzal Samsung od podlahy a ukázal dramatické změny. A výsledkem je špičkové zařízení. Z Fold je konečně tenký, dokonce nejtenčí, a je podobně tenký a lehký jako běžné vlajkové telefony. To je samo o sobě úžasné, kam se skládací telefony za těch pár let dostaly. Praktické jsou větší displeje, oceňuji i znatelně lepší fotoaparáty a hodně mě překvapil výkon a dobře vyřešené chlazení i přes extrémní tenkost. Kapacitou baterie neoslní a nabíjení je pomalejší, někomu může překážet i fakt, že Z Fold7 přišel o podporu S Pen. Naopak viditelný fotoaparát na vnitřním displeji mi ve finále tolik nevadil a hodně jsem ocenil lepší kvalitu pro videohovory.

Celkově jde tedy o špičkové vylepšení a pokud máte Z Fold6, určitě vám upgrade doporučím. Na rozdíl od minulých let je totiž rozdíl obrovský a Z Fold7 budete milovat tak, jak jsem si ho během testu oblíbil já.

Za špičkovou novinku si ale Samsung nechá pořádně zaplatit. Základní cena 256GB verze startuje na 53 tisících korunách, 1 TB verzi koupíte za 63 490 Kč. U mp.cz ale můžete mít na 1TB verzi slevu až 15 tisíc korun, na 512 GB až 9 500 Kč, se všemi verzemi se tak vejdete pod 50 tisíc korun. I tak je to ale hodně peněz, Z Fold7 za to ale rozhodně stojí.

