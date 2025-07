Gigantická baterie v levném balení? Přivítejte Honor X70

Fotografie: Honor

Dnešní mobilní telefony nabíjíme zpravidla každý večer, ti šťastnější z nás každý druhý večer. Nástup moderních křemíko-uhlíkových baterií však do značné míry mění situaci. Minimálně co se týče kapacit baterií v tělech klasických telefonů. Výdrž samotná je komplikovanější a promítá se do ní optimalizace hardwaru a softwaru.

Aktivním výrobcem na poli mobilů s nadprůměrnou kapacitou baterie je Honor. Nově představil model X70 (viz honor.com), který se pyšní baterií s kapacitou 8 300 mAh. To je dokonce ještě o 300 mAh více , než kolik nabízí na jaře představený Honor Power. Honor X70 slibuje třeba 18 hodin nepřetržitě zapnutého displeje, nebo 15,6 hodin navigace, nebo 27 hodin sledování videí na TikToku na jedno nabití. Nabíjení může probíhat maximálně výkonem 80 W, a to drátově i bezdrátově.

Z další výbavy je třeba zmínit 6,79" AMOLED displej s jemným rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem až 6 000 nitů. O pohon mobilu se stará procesor Snapdragon 6 Gen 4 v základu s 8GB operační pamětí. K dispozici však bude i 12GB varianta. V případě úložiště lze volit mezi 256 GB a 512 GB.

Situace u fotoaparátů bohužel příliš lichotivá není. Hlavní snímač s 50 megapixely a optickou stabilizací obrazu by však neměl zklamat. Jenže o žádném dalším se výrobce vůbec nezmiňuje. Čelní kamerka má pak průměrné 8megapixelové rozlišení. V další výbavě figuruje zvýšená odolnost, a to stupně krytí IP68 a IP69. Voda a prach mobilu nijak nevadí. Honor dokoncuje zmiňuje, že mobil zvládne ponoření do 6metrové hloubky. Výrobce se chlubí i speciálním zesíleným středovým rámem, díky čemuž má mobil zvládat i pád z výšky 2,5 metrů.

Nový Honor X70 se na čínském trhu začne prodávat koncem tohoto týdne a základní varianta 128+8 GB vyjde v přepočtu na zhruba 5 tisíc korun. Zda se ale s Honorem X70 setkáme i mimo čínský trh, není v tuto chvíli známo.