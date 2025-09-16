Sony Xperia 1 VII dostává Android 16. Škoda, že nás to nemusí moc zajímat

Sony začalo u svého aktuálního vlajkového modelu Xperia 1 VII šířit aktualizaci na Android 16. Připomeňme, že smartphone byl uveden teprve před několika měsíci s Androidem 15, nyní tak přechází na nejnovější verzi systému.
Podle screenshotu sdíleného na Redditu se aktualizace šíří s firmwarem 71.1.A.2.68, přičemž instalační balíček má zhruba 1,13 GB pro evropskou verzi XQ-FS54. Překvapivě však zůstávají bezpečnostní záplaty pro srpen 2025, což mezi uživateli vyvolalo smíšené reakce.
Jak dodává gsmarena.com, první dojmy uživatelů naznačují, že rozdíly oproti Androidu 15 jsou spíše kosmetické. Nejvíce viditelná je nová podoba aplikace Nastavení, jinak systém působí prakticky totožně.
Xperia 1 VII je postavena na čipsetu Snapdragon 8 Elite, nabízí až 512 GB úložiště, 12 GB RAM a 6,5" LTPO OLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. Nechybí ani 5 000mAh baterie s 30W nabíjením a fotoaparát s kontinuálním zoomem v rozsahu 85–170 mm. Sony navíc slibuje čtyři velké aktualizace systému Android a šest let bezpečnostních záplat. Nicméně to vše nás bohužel nemusí moc zajímat. Jak totiž bylo známo už od samého uvedení modelu na trh, Česká republika mezi oficiálně podporované trhy nepatří a situace se nemění ani s odstupem času.
Sony Xperia 1 VII
|Rozměry
|162 × 74 × 8,2 mm, 197 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh