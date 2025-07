Galaxy Z Fold7 překvapil! Novinka má skvělou výdrž i bez křemíku

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Nový Samsung Galaxy Z Fold7 představuje nejlépe vybavený ohebný smartphone jihokorejského výrobce současnosti, který nabídne největší plochu (ohebné i neohebné) obrazovky pro co nejvyšší produktivitu, ale také špičkový výkon Snapdragonu 8 Elite for Galaxy či nově nasazený 200Mpx senzor. Za hlavní novinku u Z Foldu7 je přesto považována přepracovaná konstrukce: v rozevřeném stavu má novinka na tloušťku pouhých 4,2 mm, v zavřeném pak 8,9 milimetrů, a je tak již velmi blízko tloušťce konvenčních smartphonů. Například Galaxy S25 Ultra, tedy regulérní vlajková loď společnosti Samsung, má tloušťku 8,2 milimetrů a je dokonce o 3 gramy těžší než Z Fold7.

Kde naopak panuje již menší nadšení, je oblast baterie. Samsung již nějakou dobu odolává moderním trendům křemíkových baterií, které nabídnou výrazně vyšší energetickou hustotu při zachování stejných fyzických rozměrů a najdeme je již v cenově velmi dostupných smartphonech, například značky Motorola. Samsung namísto toho nasadil stejně velkou baterii jako u předešlých čtyř Foldů, tj. dvojici článků o celkové kapacitě 4 400 mAh. Pochopitelně to vzbudilo obavy o to, jak na tom novinka bude v oblasti výdrže, neboť má o něco větší displeje a pochopitelně také výkonnější, i když energeticky efektivní čipset. Jak na tom skutečně je, ukázal youtubový kanál Lover of Tech.

V rámci testu, který obnášel nahrávání videa v rozlišení 4K, používání Instagramu, TikToku i YouTube a dále přehrávání hudby, vydržel Galaxy Z Fold7 celkem 5 hodin, 36 minut a 31 sekund a zároveň si udržel nejnižší teplotu, k čemuž dopomohla upravená konstrukce. Loňský Galaxy Z Fold6 v tomto testu zvládl 5 hodin, 15 minut a 15 sekund, Galaxy Z Fold4 zvládl 4 hodiny, 32 minut a 17 sekund.

„V případě baterie nový Fold příliš neoslní, neboť kapacita činí jen 4 400 mAh, což je pouze o 100 mAh více, než má Galaxy Z Flip7. Na druhou stranu jsou vlajkové modely značky Samsung proslavené velmi dobrou optimalizací systému a i s na první pohled menší baterií by mohl nabídnout stejně dlouhou výdrž jako například čínská konkurence s větší kapacitou,“ uvádíme v našich prvních dojmech, které zmíněný test potvrzuje. U novinky se tak krátké výdrže podle všeho rozhodně obávat netřeba, finální verdikt si však necháme až do naší podrobné recenze.