iPhone 12 možná přijde bez nabíječky, Samsung opouští nižší třídu – mNews

Máme za sebou další nabitý týden. Samsung nás zase překvapuje cenou a šokovat bude možná i Apple. Vítejte u mNews.

Samsung Galaxy A31 již za pár dní

Samsung v tiskové zprávě odhalil novinku Galaxy A31, která míří do střední třídy a výbavou nijak nezklame. Zaujme především velkým Super AMOLED displejem s Full HD+ rozlišením, v němž je i čtečka otisků prstů. Na zádech pak nechybí 48Mpx fotoaparát a dokonce ani ultraširokoúhlý snímač. Baterie vypadá s 5 000 mAh také slušně. Novinka se začne prodávat již 10. července za cenu 8 tisíc korun. Ano, čtěte správně, a pokud vás napadlo, jaké telefony letos bude mít Samsung v nižší střední nebo nižší třídě, tak to vypadá, že asi žádné.

V balení iPhonů 12 možná nebude nabíječka

O něco více šokující zprávu si přichystal jeden analytik, který tvrdí, že v balení nových iPhonů 12 nenajdeme sluchátka ani nabíječku. Apple by tím snížil své náklady, podpořil prodej svého příslušenství a řadu lidí určitě naštval. Na druhou stranu nesmíme opomenout ekologické hledisko a fakt, že spousta lidí doma už několik nabíječek má. Zároveň by to ale asi znamenalo, že přechodu iPhonu na USB-C se jednoduše nedočkáme.

Snapdragon 875 ještě podraží

Současný Snapdragon 865 je výrazně dražší, než bývalo zvykem, takže se třeba ani nemá objevit v očekávaném Pixelu 5. Jeho nástupce 875 má být údajně ještě dražší a spekuluje se, jak to zahýbe s cenou vlajkových telefonů. Zároveň se nabízí otázka, zda se Qualcomm nedostává do pozice Intelu, který ztratil kontakt s reálným světem.

iPhone slaví 13 let

Právě 29. června Apple oslavil 13 let od zahájení prodeje prvního iPhonu, který definitivně proměnil svět mobilních telefonů. Zajímavé je, že působil přelomově, ale řadu běžných věcí neuměl. Připomeňme si, že první iPhone nepodporoval 3G, MMS, neuměl natočit video a 2Mpx fotoaparátem neoslnil. Za tu dobu se výrazně posunul, i když třeba letošní iPhone SE se mu designově stále podobá.

A co vy? Postrádali byste nabíječku v balení, nebo ji klidně oželíte? Dejte vědět do komentářů.