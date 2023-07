Dražil se raritní Apple iPhone 2G 4 GB. Cena vystoupala nad 4 miliony korun

Fotografie: Apple

Nedávno jsme vzpomínali na zahájení prodeje vůbec prvního iPhonu, od čehož uběhlo již 16 let. To je dost na to, aby se z telefonu stala historická záležitost, za kterou jsou sběratelé ochotni zaplatit nevídané sumy. Žádané jsou především zcela původní, nepoužívané a ideálně vůbec nerozbalené kousky, na jejichž prodejním balení je ještě očividně nijak neporušené zapečetění.

Jeden takový kousek se letos v únoru vydražil za zhruba 1,5 milionu korun, šlo právě o první Apple iPhone v 8GB variantě. Na jistý čas šlo o rekordní částku, za kterou se v aukci první iPhone nabízel. Nyní však se však v aukci LCG objevil iPhone první generace v základní 4GB verzi. Počáteční cena byla stanovena na 10 tisíc dolarů, tedy zhruba 210 tisíc Kč bez daně. Zájemců se však sešlo dost na to, aby se cena vyšplhala do závratných výšin. Konečný příhoz se zastavil na částce 190 372 dolarů. To jsou v přepočtu více než 4 miliony korun bez daně.

Retro: Apple iPhone 2G

Možná si říkáte, proč se částka vyšplhala tak vysoko, zejména ve srovnání s únorovou dražbou. V obou případech šlo o první iPhony, které nebyly nikdy vybaleny. Pravý důvod se totiž paradoxně skrývá v interní paměti. Běžně by měla vyšší hodnotu varianta s větším úložištěm, ale zde je tomu naopak. První iPhone se nabízel ve 4GB a 8GB verzi, avšak drtivá většina uživatelů se rozhodla připlatit si za 8 GB a Apple na to reagoval tak, že 5. září 2007, tedy zhruba dva měsíce po zahájení prodeje, přestal 4GB iPhone vyrábět. Stal se tak nedostatkovým zbožím a je považován za pomyslný zlatý grál první generace mobilu od Applu.