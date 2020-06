Snapdragon 875 by mohl být skoro dvakrát dražší než jeho předchůdce

Nedávno jsme vám přinesli článek spekulující o vysoké ceně Snapdragonu 865. který má být údajně natolik drahý, že se neobjeví ani v chystaném Pixelu 5. Navýšení ceny pochopitelně souvisí s podporou sítí 5G. S jejich postupným rozšiřováním by se tak dalo očekávat snížení cen 5G modemů, tedy i procesorů. V případě Snapdragonu 875 tomu tak údajně nebude.

Rumor)

SD875 Chip 'Set' $250, SD875 $130

SD865 Chip 'Set' $150 ~ $160, SD865 $80

- It is said that Xiaomi is in the middle of fierce debate about how much it will cost the flagship product.(SD875)

source : https://t.co/wpdqaKoQRy