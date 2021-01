Najít v portfoliu Samsungu cenově zajímavý model na pomezí nižší střední a střední třídy je v poslední době nadlidský úkol. I názvem níže postavené kousky řady Galaxy A se cenou šplhají do nečekaných výšin. Důkazem budiž Samsung Galaxy A31. Ten sice láká na kvalitní displej, čtyři fotoaparát nebo velkou baterii, ale současně se prodává za více než 7 tisíc korun.

Samsung Galaxy A31 označením budí dojem zařízení s cenou hluboko pod hranicí 5 tisíc korun. Jihokorejský výrobce však nasadil cenovou laťku o poznání výše. Do vínku tak model A31 dostal třeba Super AMOLED displej, hned čtyři fotoaparáty na zadní straně a také velmi slušnou baterii s kapacitou 5 000 mAh. Otázka je tedy jasná, bude to stačit na obhájení ceny převyšující 7 tisíc korun, kde je konkurence, a to nejen z vlastních řad, velice silná?

Technické parametry Samsung Galaxy A31 Kompletní specifikace Konstrukce 159,3 × 73,1 × 8,6 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Super AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus Chipset Mediatek helio P65 , CPU: 2×2 GHz + 6×2 GHz , GPU: ano Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSDXC Datové funkce HSPA: ano , LTE: 600 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 10 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost červenec 2020, 6 990 Kč

Obsah balení

V základním balení neočekávejte nic překvapivého. Kromě samotného telefonu jde o koncovku nabíječky, USB kabel a základní pecková sluchátka. Na druhou stranu jde o vše potřebné, co uživatel do začátku potřebuje.

Konstrukční zpracování: útlý a štíhlý elegán

Ačkoliv před sebou máme zdánlivě dostupný telefon, Samsung si při navrhování vzhledu byl vědom plánované vyšší ceny, design je tak povedený. Telefon je sice plastový, ale do karet mu hraje útlé tělo a příjemná tloušťka 8,6 milimetrů. Díky tomu se mobil velice příjemně drží, a to i v menší dlani. Poměrně dobře jsou umístěna též tlačítka na pravém boku. Palec na odemykací klávesu padne přesně.

Mobil se velice příjemně drží.

Na opačné straně je trochu překvapivě velmi široký šuplíček, což dává tušit, že pojme hned několik karet. Konkrétně jde o dvě nano SIM karty a paměťovku, nejde tedy o hybridní řešení. Konektory jsou sdruženy na spodní hraně společně s hlasitým reproduktorem. I přes menší tloušťku takřka nevystupuje modul zadních fotoaparátů. Na zadní straně si lze povšimnout tradičních geometrických útvarů, z nichž každý odráží trochu jinak dopadající světlo.

Kaňkou na kráse je, že lesklý povrch zadní strany přitahuje prach, otisky prstů a také škrábance. Tento nechtěný „hattrick“ skutečně nepotěší a velmi doporučujeme k telefonu přikoupit ochranné pouzdro, které vás nežádoucích prvků na zadní straně zbaví. Nasazením pouzdra však telefonu přijde o jistou dávku elegance a rozhodně již nebude působit tak útlým dojmem.

Bytelnost je na dobré úrovni. Konstrukce se nijak nekroutí ani neprohýbá. Obávat se nemusíte ani různých nežádoucích zvuků, které by telefon teoreticky mohl vydávat. Zvýšená odolnost vůči vodě, prachu atp. se nekoná.

Líbilo se nám slot pro dvě nanoSIM karty

velmi dobře padne do ruky

pevná konstrukce

stylový vzhled