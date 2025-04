Chystaná Motorola Moto G86 se snaží vypadat jako sestry z řady Edge

Fotografie: Motorola

Motorola hodlá i v letošním roce dále rozvíjet řadu Moto G, která už roky sdružuje zařízení spadající do převážně nižší střední a střední třídy. Nově se skrze nizozemský server Neuwe Mobiel (viz nieuwemobiel.nl)dozvídáme o blížícím se modelu Moto G86. Na první pohled se zdá, že Motorola hodlá takřka sjednotit vzhled řady Moto G s řadou Edge. Novinka tak bude do značné míry připomínat například letošní model Edge 60 Fusion.

Zajímavě vypadá i zadní strana. Zatímco u tmavě modré varianty bude dnes vcelku obvyklá veganská kůže, fialová verze se má pochlubit výrazně méně obvyklým řešením v podobě kombinaci plsti a textilu.

Z výbavy toho prozatím není mnoho známo. Jasně patrný je plochý displej nebo hlavní 50megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací obrazu. Chybět nebude ani podpora Dolby Atmos. Ohledně pamětí se hovoří o 8GB RAM s 256GB úložišti. V tuto chvíli však není známo, kdy se Motorola Moto G86 představí.