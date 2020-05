iOS 13.5 je venku. Přináší funkce spojené s koronavirem a umožňuje jailbreak

Apple vypustil iOS 13.5 (zároveň s iPadOS 13.5), který přináší funkce zaměřené na boj s pandemií COVID-19. Mezi hlavní novinky patří usnadnění rozpoznání obličeje s nasazenou rouškou u iPhonů s Face ID.

V takovém případě iPhone uživateli ušetří čas tím, že se ani nepokusí obličej identifikovat (když uvidí, že má dotyčná osoba nasazenou roušku/masku), ale rovnou mu nabídne obrazovku, na které zadá číselný kód. Další z funkcí reagujících na koronavirus je přítomnost speciálního API vytvořeného pro státní orgány. Ty tak mohou v případě souhlasu uživatelů lépe sledovat šíření koronaviru a případně identifikovat nakažené osoby. Apple na této funkci spolupracoval s Googlem, který ji pro změnu implementuje do Androidu.

Další novinka se vztahuje ke skupinovým videohovorům přes aplikaci FaceTime. Doposud aplikace fungovala tak, že automaticky zvětšila „okno“ s uživatelem, který si vzal slovo, nyní lze tuto vlastnost deaktivovat. V aktualizaci na iOS 13.5 se pochopitelně nachází také klasické opravy bezpečnostních chyb, zároveň je však možné na nové verzi iOS provést jailbreak.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.