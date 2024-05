Apple přináší digitální „lék“ na nevolnost v autě i pokročilý Eye Tracking

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Apple dlouhodobě nabízí soubor funkcí, který má usnadnit život fyzicky znevýhodněným uživatelům. V tomto duchu představila i velmi zajímavou vychytávku, která se na iPhonech a iPadech objeví v průběhu letošního roku. Jedná se o tzv. Eye Tracking, díky němuž budou moct uživatelé s tělesným postižením ovládat iPad nebo iPhone očima, jak se uvádí na apple.com.

Na iPad a iPhone přichází Eye Tracking

Funkce Eye Tracking s podporou umělé inteligence poskytuje uživatelům možnost ovládání jejich iPadu či iPhonu pouze očima. Eye Tracking, navržený pro uživatele s tělesným postižením, provede potřebná nastavení a kalibraci s využitím přední kamery během několika sekund a díky strojovému učení přímo v zařízení zůstanou všechna data potřebná k nastavení a ovládání této funkce bezpečně uložena v iPadu/iPhonu a nebudou sdílena s Applem.

Eye Tracking funguje v aplikacích iPadOS a iOS a nevyžaduje žádný další hardware ani příslušenství. Pomocí této funkce mohou uživatelé ovládat jednotlivé prvky aplikace a používat tzv. Ovládání setrvání k aktivaci každého prvku. Zároveň mohou přistupovat k dalším funkcím, jako jsou fyzická tlačítka, potažení a další gesta pouze očima.

I neslyšící a nedoslýchaví si vychutnají hudbu díky Music Haptics

Music Haptics je nový způsob, jak si mohou neslyšící a nedoslýchaví vychutnat hudbu na iPhonu. Když je tato funkce zpřístupnění zapnutá, zařízení Taptic Engine v iPhonu přehrává klepání, textury a jemné vibrace v souladu se zvukem hudby. Music Haptics funguje na milionech skladeb v katalogu Apple Music a bude k dispozici i jako API pro vývojáře, aby mohla být hudba přístupnější i v dalších aplikacích.

Vehicle Motion Cues pomůže překonat nevolnost za jízdy

Vehicle Motion Cues je nová funkce pro iPhone a iPad, která může pomoct překonat nevolnost za jízdy u cestujících ve vozidlech. Výzkum ukazuje, že nevolnost za jízdy neboli kinetózu běžně způsobuje situace, kdy vjem z pohybu nesouzní s tím, co člověk vidí: to může některým uživatelům bránit v pohodlném používání iPhonu nebo iPadu při jízdě ve vozidle. Animované body na okrajích displeje, které zobrazuje funkce Vehicle Motion Cues, představují změny v pohybu vozidla, a pomáhají tak překonat nesoulad vjemů, aniž by zasahovaly do obsahu na displeji.

Pomocí senzorů integrovaných v iPhonu a iPadu dokáže funkce Vehicle Motion Cues rozpoznat, když je uživatel v jedoucím vozidle, a podle toho reagovat. Funkci lze nastavit tak, aby se na iPhonu zobrazovala automaticky, případně ji lze zapnout a vypnout v Ovládacímu centru.

CarPlay získává hlasové ovládání a další novinky

Mezi funkce zpřístupnění, které nově přicházejí do CarPlay, patří Hlasové ovládání, Barevné filtry a Rozpoznávání zvuků. S Hlasovým ovládáním mohou uživatelé procházet CarPlay a ovládat aplikace hlasovými povely. Díky Rozpoznávání zvuků si mohou neslyšící a nedoslýchaví zapnout výstrahy a dostat upozornění na klaksony a sirény. Barvoslepým uživatelům umožňují Barevné filtry snazší používání rozhraní CarPlay s dalšími funkcemi zpřístupnění, jako je Tučný text a Velký text.