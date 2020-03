Android na iPhonu realitou, přesto o něm raději neuvažujte

Lidská vynalézavost nezná hranic, o to více u příznivců iOS, který je obecně považován za velmi dobře zabezpečený. Díky hardwarové chybě lze u starších iPhonů (až do iPhonu X) i dnes nainstalovat jailbreak, který umožní do systému zasáhnout více, než by Apple, a vlastně i vy, možná chtěl. Jailbreak je jedna věc, ten známe již mnoho let, ovšem Android na iPhonu, to už je panečku něco jiného.

Introducing Project Sandcastle: Android for the iPhone. We’re excited to see what the developer community builds from this foundation. We’d particularly like to thank the team behind Checkra1n and PongoOS for their support and assistance.https://t.co/Kq1qszF8G2