Na jaká zařízení se podívají nové operační systémy od Applu?

Fotografie: Apple

Oznámení nových verzí operačních systémů od Applu je obvykle důvod k radosti, a to díky novým funkcím. Mírné zklamání však mohou pocítit ti, na které se nedostane. Kupříkladu iOS 17 vyžaduje čip A12 Bionic nebo novější. To znamená, že iPhone 8, iPhone 8 Plus a iPhone X aktualizaci nedostanou. Těšit se tak mohou majitelé následujících přístrojů:

iOS 17 bude pro vývojáře k dispozici jako beta verze ještě dnes. Veřejná beta verze bude k dispozici příští měsíc, zatímco oficiální vydání se očekává na podzim. Stejné termíny se očekávají i u iPadOS 17, který můžete nainstalovat na:

iPad mini (5. generace a novější)

iPad (6. generace a novější)

iPad Air (3. generace a novější)

iPad Pro (všechny modely vyjma první generace s 12.9palcovým displejem)

U hodinek, respektive watchOS, bude rovněž vývojářská beta k dispozici během pár hodin, zatímco ta veřejná v létě. Finální verze pak také na podzim. Dostane se do následujících modelů: