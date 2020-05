Je nový iPhone SE opravdu tak výkonný? Kolik bodů získal v našem testu AnTuTu?

iPhone SE (2020), který je v podstatě „pouze“ vylepšeným iPhonem 8, má být díky (mírně podtaktovanému) čipsetu A13 Bionic jedním z nejvýkonnějších iPhonů současnosti. Toto tvrzení jsme se rozhodli sami ověřit pomocí syntetického benchmarku AnTuTu a pro zajímavost jsme stejný test provedli i na několika dalších telefonech s logem nakousnutého jablka.

Níže se můžete podívat na výsledky benchmarku nejen z nového iPhonu SE (2020), ale také ze stařičkého iPhonu 6, iPhonu X, iPhonu Xr, iPhonu 11 a iPhonu 11 Pro.

Pro úplnost dodejme, že v našem případě nasbíral iPhone SE (2020) méně bodů než v samotném testu AnTuTu Labs (viz twitterový příspěvek). V případě iPhonu 6 aplikace nebyla schopna „přečíst“ výsledky GPU. Tento článek tedy může také posloužit jako demonstrace toho, že syntetické testy nejsou vždy směrodatné a v některých případech ani nereflektují opravdový výkon zařízení. Všechny testy byly provedeny s nejaktuálnější verzí aplikace AnTuTu.

#iPhoneSE2020 powered by A13 Bionic chip with 3GB RAM and 256GB storage is spotted on Antutu Benchmark with a total score of 492,166 points.

The phone features a 60Hz screen. It is currently available for pre-order and will arrive on April 24. Will you buy it? pic.twitter.com/I9bIGKA4tE