Google s Applem pracují na (ne)originálním řešení, jak zatočit s koronavirem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

V poslední době můžeme pozorovat zvýšený počet aplikací, které se snaží bojovat s koronavirem. Zpravidla se přitom zaměřují na oblast vzdělávání, případně na možnost sdílet polohová data, jako je tomu například v případě aplikace Mapy.cz. Svou troškou do mlýna chtějí přispět také Apple a Google. Společnosti si rozhodly spojit síly a představily projekt, který je obdobou aplikace eRouška, o níž jsme vás v průběhu víkendu informovali. Funkce, která využívá Bluetooth pro identifikaci potenciálně nakažených osob, má být však tentokrát implementována přímo do systémů iOS a Android.

Contact tracing can help slow the spread of COVID-19 and can be done without compromising user privacy. We’re working with @sundarpichai & @Google to help health officials harness Bluetooth technology in a way that also respects transparency & consent. https://t.co/94XlbmaGZV — Tim Cook (@tim_cook) April 10, 2020

Princip fungování je přitom velmi jednoduchý. Při každém setkání uživatelů (s aktivovanou funkcí) dojde k výměně anonymizovaného identifikátoru. V případě nakažení koronavirem pak lze dohledat, s kým byl nemocný v minulosti v kontaktu.

Uživatel, jenž byl vystaven riziku nákazy, pak bude informován příslušnými orgány. API, které má být použito v oficiálních (vládních) zdravotních aplikacích, bude připraveno v průběhu května.

Tím, že bude nová funkce integrována přímo do operačního systému, má dojít k vyšší adopci mezi uživateli. Přesto by stále měla existovat možnost funkci zakázat. Obě společnosti rovněž slibují vysokou úroveň zabezpečení. Mezi klíčové body používání má patřit nutnost vyžadovat explicitní souhlas uživatele, přičemž nemá docházet ke sbírání soukromých informací nebo přesné lokace. Seznam osob, se kterými se dostanete do kontaktu, poté zůstane uložen ve vašem telefonu.

To help public health officials slow the spread of #COVID19, Google & @Apple are working on a contact tracing approach designed with strong controls and protections for user privacy. @tim_cook and I are committed to working together on these efforts.https://t.co/T0j88YBcFu — Sundar Pichai (@sundarpichai) April 10, 2020

Otázkou tak spíš zůstává, za jak dlouho bude funkce určená pro vládní orgány dostupná a zda dojde po překonání obtížného období k jejímu odstranění, nebo v systémech zůstane již navždy pro případ další virové nákazy.