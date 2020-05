eRouška je konečně dostupná i pro iOS

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Zatímco aplikace eRouška je pro telefony s operačním systémem Android dostupná už od 11. dubna, na verzi pro iOS se stále čekalo. Po několika odkladech je nyní ale konečně dostupná v App Store – odkaz ke stažení najdete níže.

Aplikace eRouška je dalším projektem, který vznikl v rámci iniciativy COVID19CZ. Záštitu nad ní převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Motivací k jejímu vytvoření byla snaha pomoci hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Výhodou pro uživatele je zejména skutečnost, že v případě, že u nich nákaza propukne, dokážou snadno a rychle předat hygienikům své kontakty za poslední dny a hygienu navíc upozorní i na kontakty s těmi, které nemohou osobně znát. Aplikace využívá Bluetooth technologii a pouze do telefonu majitele ukládá anonymizovaná data o mobilních zařízeních s instalovanou eRouškou, která se v poslední době vyskytovala poblíž. Měří a ukládá přitom sílu Bluetooth signálu.

„Všichni se chceme vrátit k našemu běžnému životu a chceme, aby plošná karanténa co nejdříve skončila. Proto musíme každý, kdo může, pomoci hygieně dnešní situaci zvládnout. Přijali jsme za své nošení roušek na veřejnosti. Ale aby mohla plošná karanténa skončit co nejdříve, musí být každý z nás schopen co nejrychleji a nejpřesněji předat seznam osob, se kterými se setkal v posledních dnech před odhalením nákazy. A k tomu slouží nová aplikace eRouška. Je jednou ze složek Chytré karantény. Výrazně ulehčí a extrémně zrychlí hygienikům vyhledávání osob potenciálně nakažených koronavirem s naprosto minimálním dopadem na soukromí uživatele. Aplikace slouží jako automatický notýsek, do kterého se zapisují anonymní ID zařízení, se kterými jste přišli do styku. Tento notýsek je uložen jen ve vašem telefonu a o odeslání hygieně rozhodnete jen vy sami, pokud vás o to pracovník hygieny požádá. Tento přístup neeviduje vaši polohu a není ve světě ojedinělý. Jeho využití již úspěšně běží v zemích jako Singapur, Jižní Korea a připravuje se na Slovensku a v zemích západní Evropy (Švýcarsko, Francie, …). Žádáme každého, kdo má vhodný telefon, aby nám s pomocí aplikace eRouška pomohl v boji proti koronaviru,“ apeluje Vojtěch Komenda, jeden z autorů aplikace eRouška, která vznikla na platformě COVID19CZ jako součást Chytré karantény. Více o aplikaci se můžete dozvědět v našem původním článku.

Stáhnout eRouška