Honor představil MagicOS 10, celosvětově první operační systém s AI agentem

Honor na konferenci pro vývojáře v Šen-Čenu představil svůj nový operační systém MagicOS 10, první na světě vybavený agentickou umělou inteligencí, která se sama zdokonaluje.
„Skutečný operační systém s AI musí být agentický operační systém, který odráží lidské potřeby, ale zároveň se dále sám rozvíjí,“ řekl James Li, generální ředitel společnosti Honor. „Honor se zavazuje ke spolupráci s uživateli, partnery v oboru i vývojáři. Společná tvorba uživatelů a rozvoj ekosystému napomáhají evoluci našeho MagicOS.“
HONOR's MagicOS 10 based on Android 16 ✨ pic.twitter.com/2h5ZV7ixaf— Ishan Wankhade (@IshanWankhade) October 15, 2025
MagicOS 10 tak přináší multidimenzionální přechod od standardního operačního systému k autonomnímu AI OS. Jádrem systému je vylepšený YOYO s MagicLM 3.0, který disponuje agentickými schopnostmi: vidí, pamatuje si a dokáže samostatně plnit úkoly. Uživatelé mohou jediným klepnutím požádat YOYO o pomoc s každodenními činnostmi, jako je objednávání jídla, nakupování či taxi, nebo kreativními úkoly, jako jsou například barevné korekce a úpravy obrázků pomocí AI Magic Color.
MagicOS 10 si také zakládá na tom, že odstraňuje bariéry mezi platformami a umožňuje plynulý přenos obrázků, videí a dokumentů mezi zařízeními Honor, iOS, Android a Windows. Nový design Zero-Gravity Transparency pak přináší transparentní vizuální efekty v celém systému, aniž by zvyšoval energetickou náročnost, zatímco funkce AI Deepfake Detection chrání uživatele před falešnými hlasy, deepfake filtry a podvodnými skripty.
Značka se při debutu systému MagicOS 10 věnovala také platformě Honor AI Connect, která vychází z původní platformy Honor Connect, propojuje více než 30 milionů zařízení a nově umožňuje chytřejší spolupráci mezi nimi díky využití AI.
Načíst všechny komentářePřidat názor