Špatný záběr? Nevadí! Jak funguje AI dokreslování obrazu u Honoru 400 Pro?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nedávno uvedený Honor 400 Pro dorazil na trh napěchovaný různými AI funkcemi. Nejednalo by se o nic zvláštního vzhledem k aktuálnímu trendu integrovat umělou inteligenci do každodenního života, novinka však přinesla také něco neotřelého, a to například dosti povedenou možnost rozpohybovat pomocí AI statické obrázky do podoby kvalitního a hlavně realistického videa. Kromě AI magie navíc láká na špičkovou ochranu IP68/IP69, donedávna regulérně vlajkový čipset, 100W nabíjení či kvalitní displej s jasem až 5 000 nitů a 6letou softwarovou podporu. Tentokrát se však zaměříme na to, jak funguje takzvané AI dokreslování obrazu.

Funkce AI dokreslování obrazu je s námi pod různými názvy již nějakou dobu, přičemž se tradičně jedná o možnost pomocí generativní AI dotvořit okraje záběru, který byl například vyfocen nakřivo, tj. narovnat jej a poté nechat pracovat umělou inteligenci. V případě Honoru 400 Pro postačí navštívit aplikaci Galerie, zvolit možnost AI úpravy, poté AI dokreslování obrazu a následně si zvolit poměr stran a velikost. Ve výchozím nastavení dopočítá AI dodatečných 25 % z plochy obrázku, dostat se však můžete až na 200 %. Ať už si zvolíte 125, 150 nebo například 200 %, je rychlost generování identická a výsledky velmi povedené, viz ukázky níže.

A jak jsme byli s výsledky spokojeni? Funkce AI dokreslování obrazu funguje velmi dobře a obecně lze konstatovat, že mnohdy ani není možné rozpoznat, že se nejedná o originální obrázek. Na samotné fotografii nenajdete pouhým okem viditelný vodoznak a vygenerovaná část je zpravidla natolik realistická, že nelze nic rozpoznat. Ostatně posuďte sami.

Ukázka č. 1

Ukázka č. 2

Ukázka č. 3

Ukázka č. 4

Ukázka č. 5

Ukázka č. 6

Ukázka č. 7

Ukázka č. 8

Ukázka č. 9

Ukázka č. 10

Ukázka č. 11