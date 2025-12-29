Rekordní baterie v mobilu? Honor Power 2 má mít kapacitu 10 080 mAh

Honor oficiálně potvrdil datum uvedení svého nového šampiona v oblasti výdrže (viz weibo.com). Model Honor Power 2 se v Číně představí již 5. ledna 2026. Jeho největším lákadlem je akumulátor s rekordní kapacitou 10 080 mAh, což je v segmentu běžných smartphonů nevídaná hodnota. Rekord přitom doposud drží jiný Honor, model Win (RT) s kapacitou 10 000 mAh.
Z hlediska designu Honor Power 2 lehce připomíná iPhone 17 Pro, a to zejména díky výraznému modulu fotoaparátu. Nabízet se bude ve třech barevných variantách: oranžové Sunrise Orange, černé Midnight Black a bílé Snow White. Telefon je osazen 6,79palcovým LTPS OLED displejem s 1,5K rozlišením a plynulou 120Hz obnovovací frekvencí.
Výkon zařízení zajišťuje procesor MediaTek Dimensity 8500 Elite, doplněný o 12 GB RAM a úložiště s kapacitou až 512 GB. Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 50 megapixelů a sekunduje mu 5megapixelový ultraširokoúhlý snímač. Energii lze doplňovat pomocí 80W drátového nabíjení. O globální dostupnosti zatím výrobce neposkytl bližší informace.
