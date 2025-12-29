mobilenet.cz na sociálních sítích

Rekordní baterie v mobilu? Honor Power 2 má mít kapacitu 10 080 mAh

Michal Pavlíček
2
Rekordní baterie v mobilu? Honor Power 2 má mít kapacitu 10 080 mAh
Fotografie: Honor
  • Novinka má být na čínském trhu představena již 5. ledna
  • Zamíří spíše do střední třídy

Honor oficiálně potvrdil datum uvedení svého nového šampiona v oblasti výdrže (viz weibo.com). Model Honor Power 2 se v Číně představí již 5. ledna 2026. Jeho největším lákadlem je akumulátor s rekordní kapacitou 10 080 mAh, což je v segmentu běžných smartphonů nevídaná hodnota. Rekord přitom doposud drží jiný Honor, model Win (RT) s kapacitou 10 000 mAh.

Honor Power 2

Z hlediska designu Honor Power 2 lehce připomíná iPhone 17 Pro, a to zejména díky výraznému modulu fotoaparátu. Nabízet se bude ve třech barevných variantách: oranžové Sunrise Orange, černé Midnight Black a bílé Snow White. Telefon je osazen 6,79palcovým LTPS OLED displejem s 1,5K rozlišením a plynulou 120Hz obnovovací frekvencí.

Honor Win (RT) přepisuje dějiny, 10 000 mAh baterie není jediným důvodem k úžasu
Přečtěte si také

Honor Win (RT) přepisuje dějiny, 10 000 mAh baterie není jediným důvodem k úžasu

Výkon zařízení zajišťuje procesor MediaTek Dimensity 8500 Elite, doplněný o 12 GB RAM a úložiště s kapacitou až 512 GB. Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 50 megapixelů a sekunduje mu 5megapixelový ultraširokoúhlý snímač. Energii lze doplňovat pomocí 80W drátového nabíjení. O globální dostupnosti zatím výrobce neposkytl bližší informace.

weibo.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Omg. Řešit tady jednotky nebo desítky na kapacitě. To bude nakonec stejně směšný, jak poslední dobou u jasu obrazovky. Řešit jednotky u baterky, když existuje něco, jako typická a jmenovitá hodnota.🤣 Nakonec ani jeden Honor ani to Realme nemusí mít 10k ale může mít 9980... tragédie, no. 🤣
Zobrazit odpovědi|Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze