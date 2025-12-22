mobilenet.cz na sociálních sítích

Ioannis Papadopoulos
2
Honor Magic8 Lite v redakci: osloví vás 7 500mAh baterie a špičková odolnost?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka splňuje certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance
  • Potěší také vlajkově tenké rámečky kolem displeje
  • Velkým lákadlem bude nepochybně výdrž na nabití

Loňský Honor Magic7 Lite se profiloval jako jeden z nejodolnějších smartphonů dané konstrukce na trhu. Jeho síla tkvěla právě v tom, že na první pohled civilně vypadající zařízení disponovalo zvýšenou odolností, což jsme si na vlastní ruce a oči vyzkoušeli. Na našich sociálních sítích jste tak mohli zahlédnout video, kde jsem na telefon z výšky více než jednoho metru hodil pořádný kus ledu vážící minimálně kilogram, nechali jsme jej přejet čtyřkolkou a také jej nesčetněkrát nechali spadnout z různé výšky v odlišných scénářích.

Novinka je nebývale odolná, jako první telefon splňuje certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance

Nový Honor Magic8 Lite přichází na trh a snaží se zaujmout stejnými přednostmi. Honor nedávno nechal novinku přejet 170tunovým nákladním vozidlem, a přestože takovým vybavením nedisponujeme, můžeme čerpat z osobních zkušeností s loňským modelem a předpokládat tak, že i Magic8 Lite je vybaven stejnou odolností. Novinka přitom, stejně jako Magic8 Pro, vsází na matné provedení: v matu jsou vyvedeny rámečky i záda. Přestože jsou rámečky plastové, nevypadá novinka nijak lacině a plast odhalí především absence anténních předělů. Stran ochrany novinka splňuje IP68 a IP69K, ale také certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance. Oproti Magicu 8 Pro na těle zařízení nenajdeme žádné dedikované AI tlačítko.

Displej má vlajkově tenké rámečky a nechybí ani z výroby předinstalovaná fólie

Zařízení se příjemně drží a jednoznačně pozitivní jsou i velmi tenké rámečky kolem 6,79" OLED obrazovky. Čtečka otisků prstů je optická a displej chrání také předinstalovaná fólie. Velkým lákadlem bude bezpochyby také to, co se nachází uvnitř – jmenovitě 7 500mAh baterie využívající křemíkovou technologii. Lze tak předpokládat, že novinka zvládne bez problémů tři dny na jedno nabití. Prozatím jsme však vázáni informačním embargem a o zkušenosti ohledně výdrže a dalších aspektů se s vámi podělíme až později.

Technické parametry Honor Magic8 Lite

Kompletní specifikace
Konstrukce161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
Fotoaparát108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 6 Gen 4, , GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 15
Akumulátor7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostleden 2026, ?
,
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Starý android starý 5mpx širokáč klasika honor už pár rokov😀
