Pořídit si chytrý telefon nemusí být v dnešní době nijak nákladné. Důkazem může být Honor X7d, který v základní verzi vyjde na méně než 3 tisíce korun a přesto se nedočkáte zcela obyčejného mobilu, který nic neumí a špatně se používá. Těšit se naopak můžete na velkou interní paměť, speciální boční tlačítko nebo nadprůměrnou baterii.
Technické parametry Honor X7d 256+8 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|166,9 × 76,8 × 8,2 mm, 208 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,8" (1 400 × 720 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 685, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025,
Obsah balení
V prodejní krabičce se toho tentokrát příliš nenachází. Kromě samotného mobilu jde už pouze o USB kabel pro nabíjení či přenos dat. Nedostalo se ani na nabíjecí adaptér.
- chybí nabíječka
Konstrukční zpracování: matný a bytelný
U levných telefonů bývá zvykem, že od vzhledu málokdo něco čeká. Ale tím spíše budete příjemně překvapeni Honorem X7d. Výrobce zvolil klasický vzhled, kdy zadní černá strana je matná, tudíž na ní neulpívají otisky prstů. Zajímavě vypadá mírně vystupující modul s fotoaparáty, který je ozvláštněn stříbrným lemováním.
Telefon není navzdory větší baterii nijak tlustý – 8,2 mm je zcela v normě, což se dá říci i o hmotnosti 206 g. Zařízení se také pohodlně drží, čemuž prospívají i ploché boky. A když už je řeč o bočních stranách, na té levé najdete nové AI tlačítko. Alespoň tak ho sám Honor nazývá. Po jeho stisku se dostanete do speciálního rychlého menu, odkud lze rychle spustit třeba svítilnu, kalkulačku a další funkce. Toto i další tlačítka na opačném boku se tisknou velmi příjemně a s jistou odezvou.
Zpracování, ač z plastu, je příkladné, působí až bytelně. Honor navíc nasadil i jistý stupeň krytí, konkrétně IP65. V praxi to znamená, že je mobil odolný proti prachu i stříkající vodě. Lehký déšť by mu tak neměl vadit.
- dobře padne do ruky
- povedený matný design
- lehce zvýšená odolnost
Displej: základní, ale stačí
Drtivou většinu čelní strany zabírá 6,77" IPS panel s rozlišením HD+. To není hodnota, která oslní, ale při běžném používání si ani nevšimnete, že displej není dokonale jemný. Navíc v této cenové hladině jde o standard. Mnohem více oceníte solidní čitelnost, a to i na sluníčku. Potěší i až 120Hz obnovovací frekvence pro plynulejší zobrazení. Přímo od výrobce je pak na displeji nalepena ochranná fólie, avšak na našem kousku byla lehce křivě a co hůře, během jednoho dne se na ní objevily škrábance. Bude tak výhledově lepší zvolit jinou ochranu. Rámečky jsou kolem displeje samozřejmě viditelné, avšak nejsou nijak přerostlé.
- dobrá čitelnost
- 120Hz obnovovací frekvence
Zvuk: jen to nezbytné
Mezi další překvapení lze zařadit přítomnost dvou reproduktorů. Hlavní je samozřejmě na spodní straně vedle USB-C, ale vypomáhá mu menší nad displejem. Zvukově to samozřejmě není zázrak, ale opět to nelze s ohledem na cenu očekávat. Zamrzet může chybějící 3,5mm jack, který v této cenové kategorii ještě většinou bývá přítomen.
- stereo reproduktory
Výkon hardwaru: v hlavní roli paměť
Výkon u telefonu za 3 tisíce korun zpravidla nehraje až tak velkou roli. Honor do modelu X7d nasadil postarší Snapdragon 685, kterému v základu asistuje 6GB RAM a 128GB úložiště. My jsme však testovali o tisíci korunu dražší verzi s 8GB RAM a 256GB úložištěm. Po prvním zapnutí zbývá 216 GB pro vaše data a jde o konečnou hodnotu, s paměťovými kartami si mobil nerozumí. Výkonu není vyloženě na rozdávání, avšak běžně je vše dostatečně rychlé. Vše samozřejmě okem méně náročného uživatele.
- dostatečná paměť
Výdrž baterie: vítaný nadprůměr
Dostáváme se k hlavnímu trumfu Honoru X7d, kterým je baterie s kapacitou 6 500 mAh. Jde o nadprůměrnou hodnotu, která se kladně projevuje na celkové výdrži. Dva celé dny Honor X7d zvládne s naprostou samozřejmostí, díky čemuž nemusíte být tak závislí na nabíječce a opomenutí dobití každou noc není neřešitelným problémem. Dočerpání energie je možné výkonem maximálně 35 W, avšak pro tyto potřeby si musíte nabíjecí adaptér dokoupit. Dodejme, že pomocí kabelu se lze o energii podělit, je podporováno reverzní nabíjení o výkonu 7,5 W.
- dlouhá výdrž
Konektivita: skoro nic nechybí
Mobil je po stránce konektivity velmi dobře vybavený. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 nebo 4G. Nechybí ani VoLTE. S telefonem je možné také bezkontaktně platit díky NFC. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. Připraveno je i USB-C a nechybí ani podpora Dual SIM, a to dnes běžného typu nano. Jak ale už jistě tušíte, mobil si bohužel neporadí se sítěmi 5G.
- podpora NFC
- nepodporuje 5G
Fotoaparát: vlastně jen jeden
Honor X7d zdánlivě láká na několik fotoaparátů. Záhy však zjistíme, že jich tolik není a použitelný bude pouze jeden. Hlavní snímač má 108 megapixelů, nicméně optická stabilizace obrazu již chybí. Výsledné snímky přesto vypadají celkem dobře, zejména za dne či dostatečného světla. Ostrost i věrné barvy nejsou Honoru cizí a lze říci, že méně nároční budou jistě spokojeni. Ubývající světlo však snímači nepřeje a rychle přibývá šum. Zvyšuje se také šance na rozmazání fotografie, neboť při delším snímání už člověk málokdy mobil udrží zcela v klidu.
Ve fotomodulu spatříte i druhý objektiv, avšak ten je pouze pomocný a nijak se o něm nezmiňuje ani samotný výrobce. V praxi je zde tak jen jeden zadní fotoaparát. Opět je ale nezbytné zopakovat, že v rámci kategorie jde o standard.
Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu, což je naprostý základ na nějaké jednoduché záběry. Výsledná videa jsou bohužel znatelně roztřesená a hodí se spíše jen pro přehrávání na displeji telefonu.
Nadšenci do selfies Honor X7d příliš neocení. V průstřelu displeje je totiž pouze 5megapixelový fotoaparát a je to spíše nouzovka vhodná na videohovory.
- solidní hlavní fotoaparát
- horší čelní fotoaparát
Software: klasika od Honoru
Uživatelské prostředí zajišťuje Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0. V dnešní době jde spíše o mohutnější nadstavbu, ale současně nelze říci, že by byla nepřehledná. Zorientujete se poměrně rychle a potěší i dobrá optimalizace, kdy je vše příjemně svižné. Otázkou zůstává, jak se Honor postaví k aktualizacím, nejlepší pověst totiž nemá. V tuto chvíli jsou v mobilu říjnové bezpečnostní záplaty, ale jak jsme zmínili, už starší verze Androidu.
- dobrá optimalizace
Zhodnocení
Honor X7d představuje velmi zajímavé řešení pro nenáročné, případně pro mladší děti. Základ vás vyjde na necelé 3 tisíce korun a získáte dobře fungující mobil, který zaujme především dlouhou výdrží. S ohledem na cenu lze telefonu vyčítat jen máloco. Určitě by se výrobce mohl polepšit s aktualizacemi a nasadit alespoň nepatrně kvalitnější čelní kamerku. Naopak můžeme dále jmenovat klady telefonu, ať jde o lehce zvýšenou odolnost či fakt, že existuje i varianta se štědřejší operační a interní pamětí.
Pokud tedy hledáte cenově dostupný telefon na volání, textovou komunikaci a občasné sociální sítě či kontrolu e-mailů, je Honor X7d zajímavou volbou. Přenese vás do světa chytrých telefonů, které není potřeba nabíjet každý večer, a to je něco, na co se lehce zvyká.
Konkurence
Jednoduché to však mít nebude. Velkou konkurenci představuje Motorola Edge 50 Fusion, které je v doprodeji dražší jen zhruba o 700 Kč a přesto nabízí výkonnější hardware, vyšší odolnost či kvalitnější displej.
Motorola Edge 50 Fusion
|Rozměry
|161,9 × 73,1 × 7,8 mm, 175 g
|Displej
|POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, 4×2,4 GHz + 4×1,95 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|5 000 mAh
V případě cenového limitu striktně do 3 tisíc korun se jako konkurent nabízí Xiaomi Redmi 15 nebo Samsung Galaxy A16. Mají lepší procesory, displeje a navíc ultraširokoúhlý fotoaparát. Honor X7d je však poráží výdrží na nabití.
Samsung Galaxy A16 4G
|Rozměry
|164,4 × 77,9 × 7,9 mm, 197 g
|Displej
|Super AMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS
|Procesor
|MediaTek helio G99,
|Paměť
|RAM: 4 GB, úložiště: 128 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz
