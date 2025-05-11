mobilenet.cz na sociálních sítích

Klenot střední třídy? Honor 400 nabídne plejádu AI nástrojů i masivní baterii

Martin Fajmon
4
Klenot střední třídy? Honor 400 nabídne plejádu AI nástrojů i masivní baterii
Fotografie: Honor
  • Honor 400 se chlubí elegantním designem i masivní křemík-uhlíkovou baterií
  • Špičkový AMOLED panel nabízí extra vysoký jas i integrovanou čtečku otisků
  • Celý systém je protkaný AI nástroji, které zjednodušují každodenní činnosti

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a vy možná hledáte telefon, který překvapí vlajkovými funkcemi, ale cenovkou se drží v hladinách střední třídy. V takovém případě se vyplatí sledovat nabídku společnosti Honor, která má ve svém portfoliu mnoho zajímavých modelů, jež pozitivně překvapí jak funkcemi, tak také rozumně nastavenou cenou. V období Black Friday navíc můžete na Honor 400 ušetřit dalších pár stokorun – akce přitom platí buď do konce listopadu, nebo do vyprodání zásob.

Na našem trhu můžete Honor 400 pořídit hned ve dvou barevných variantách, konkrétně v Pouštní zlaté nebo Půlnoční černé. Tělo telefonu je odolné dle certifikace IP65, což znamená, že je plně odolné vůči prachu a nevadí mu ani stříkající voda. Kromě toho získal Honor 400 pětihvězdičkové hodnocení odolnosti od SGS. Honor 400 zaujme tenkým profilem, konkrétně 7,3 mm, a i přes rozměrný panel si drží výbornou hmotnost 184 gramů. Produkty Honor řady N, kam se řadí i model 400, se vyznačují nápadným víceúhlovým uspořádáním, díky čemuž si je s konkurencí opravdu nespletete – v dnešní době stále stejných „placek“ jde o velmi příjemné zpestření.

Honor 400

Když už jsme zmínili displej, podíváme se na něj trochu detailněji – úhlopříčka činí 6,55 palce, jde o typ AMOLED s příjemně tenkými rámečky a samozřejmostí je i obnovovací frekvence 120 Hz, displej je od výroby krytý ochrannou fólií. Rozlišení činí velice jemných 2 736 × 1 264 pixelů, nechybí přitom certifikace pro Netflix i Amazon HDR. Jas displeje je mimořádný – ve špičce se v určitých segmentech dokáže rozzářit až na 5 000 nitů, naopak večer vás potěší šetrný jas, v minimu 1,5 nitu. V displeji se rovněž nachází čtečka otisků prstů, která nabízí ideální umístění. Displej Honoru 400 je navržen pro snížení únavy očí, a to i díky technologii AI cirkadiánního nočního displeje.

Srdcem zařízení je procesor Snapdragon 7 Gen 3, k dispozici je 8GB paměť RAM a velkorysá 512GB interní paměť, takže tolik nezamrzí, že chybí čtečka paměťových karet – takto velkou kapacitu nemají v základu ani některé vlajkové modely. Honor nabízí masivní křemík-uhlíkovou baterii s kapacitou 5 300 mAh, nechybí ani rychlé 66W drátové nabíjení – opět jde o hodnotu, o které si některé vlajkové modely mohou nechat maximálně zdát. Reálně to znamená, že se Honor 400 plně nabije za zhruba 50 minut, za 15 minut získáte více než 40 %, což je špičková hodnota. Honor garantuje, že baterie má vydržet 1 200 nabíjecích cyklů, což znamená, že po dobu 4 let zůstane ve špičkovém stavu.

Honor 400

Osobně mě těší podpora Dual SIM, přičemž jedna z aktivních SIM může být eSIM – pokud budete na Honor přecházet z modelu, ve kterém eSIM už máte, žádné trable vás nečekají. Navíc v těchto dnech se operátoři snaží, aby byl přenos co možná nejjednodušší.

Čekáte na skryté eso v rukávu? Tady je – konkrétně jde o fotovýbavu. Od střední třídy obvykle nečekáme zázraky, ovšem Honor se na fotomobily specializuje, proto potěší, že Honor 400 osadil hlavním snímačem s rozlišením 200 Mpx (1/1,4 palce) s optickou i elektronickou stabilizací obrazu, kterému vypomáhá umělá inteligence, jež výrazně zlepšuje jasnost snímků a napomáhá ostrosti při až 30× digitálním přiblížení. Ve výbavě se dále nachází 12Mpx ultraširokoúhlý snímač se záběrem 112°, vše završuje 50Mpx portrétní selfie fotoaparát s clonou f/2.0.

Honor 400Honor 400Honor 400Honor 400
Honor 400
Honor 400
Honor 400
Honor 400
Schopnosti AI jsou dobře vidět na digitálním přiblížení

Portrétní režim je pro Honor velmi důležitý, proto nasadil nový režim AI Power Film Simulation, kdy AI analyzuje okolní světelné podmínky, přičemž výsledkem jsou ostré a barevně laděné snímky, které vyhovují vaší náladě.

AI Power Film SimulationAI Power Film SimulationAI Power Film SimulationAI Power Film SimulationAI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation
AI Power Film Simulation

Honor nevyužívá AI jen k focení, ale i k následné úpravě již pořízených fotografií. Tyto nástroje Honor přezdívá AI obrázek – můžete využít funkci gumy a vymazat nežádoucí objekty, AI rozšíření obrázku, pokud chcete k pořízené fotografii dodat více pozadí, AI výřez, který umožní vyseparovat objekt z fotografie, nebo AI zvýšení rozlišení, které promění nepříliš povedené snímky ve snímky bohaté na detaily s vysokým rozlišením. Velmi zajímavě vypadá také funkce převedení obrázku na video, opět za pomoci AI.

Honor AIHonor AI
Odstranění nežádoucích objektů na fotografii díky Honor AI

Honor 400 toho samozřejmě nabízí více – NFC pro bezkontaktní platby, duální reproduktory, infračervený port pro ovládání podporované elektroniky, například televize či klimatizace, a samozřejmostí je AI protkané prostředí – nechybí tedy podpora Google Gemini, Google Lens a Circle to Search – zřejmě nejoblíbenější nástroj pro hledání na základě vizuální podobnosti. AI v Honoru 400 však zvládne více, například detekci deepfake, AI překlad, AI titulky nebo AI nástroje pro psaní a úpravu textů. AI dovednostem věnuje Honor na svém webu samostatnou kapitolu, kterou se rozhodně vyplatí prozkoumat.

Honor 400 můžete zakoupit u oficiálních partnerů, jejichž seznam naleznete na webu honor.com/cz/, nyní v Black Friday slevě.

Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Naposledy upraveno: 21:42
Ty jo. Hezkej PR článek. 😄 Asi to někdo nepřepnul.

Jako k 400 se nemá cenu vyjadřovat. Za ty peníze nezajímavé. Ale můžu doporučit Honor 200. Dá se sehnat kolem 6k, má naprosto skvělej display. Barvy, kontrast a celkové podání opravdu skvělé. Docela sem čuměl, když sem na něj chvilku přešel z OnePlus 13 a nějak (až na čitelnost) sem si nepohoršil. Jinak konstrukce působí tenčím dojmem než opravdu je. Výhoda toho, když něco není hranaté, jako iPhone a dnes drtivá většina telefonů. Vydrž výborná, SoC stejný jako u 400 a navíc docela kvalitní teleobjektiv, který je rozhodně momentálně bezkonkurenční v této cenovce.

Jen kdyby to někoho zajímalo. Lepší volba než čtyřstovka za mě.
Pc Wifi
Pc Wifi
zkousel sem nedavno signalovou citlivost H400Pro vs OP13... uz to neni co to bejvavalo, Honor prohral. V miste kde je aspon nejake GSM uplne vyhorel, zadny signal. To sem teda necekal... Tak hledam dal... a uz z tech rozumejsich snad zbyva jen ten Pixel...
