Klenot střední třídy? Honor 400 nabídne plejádu AI nástrojů i masivní baterii

Vánoce se pomalu, ale jistě blíží a vy možná hledáte telefon, který překvapí vlajkovými funkcemi, ale cenovkou se drží v hladinách střední třídy. V takovém případě se vyplatí sledovat nabídku společnosti Honor, která má ve svém portfoliu mnoho zajímavých modelů, jež pozitivně překvapí jak funkcemi, tak také rozumně nastavenou cenou. V období Black Friday navíc můžete na Honor 400 ušetřit dalších pár stokorun – akce přitom platí buď do konce listopadu, nebo do vyprodání zásob.
Na našem trhu můžete Honor 400 pořídit hned ve dvou barevných variantách, konkrétně v Pouštní zlaté nebo Půlnoční černé. Tělo telefonu je odolné dle certifikace IP65, což znamená, že je plně odolné vůči prachu a nevadí mu ani stříkající voda. Kromě toho získal Honor 400 pětihvězdičkové hodnocení odolnosti od SGS. Honor 400 zaujme tenkým profilem, konkrétně 7,3 mm, a i přes rozměrný panel si drží výbornou hmotnost 184 gramů. Produkty Honor řady N, kam se řadí i model 400, se vyznačují nápadným víceúhlovým uspořádáním, díky čemuž si je s konkurencí opravdu nespletete – v dnešní době stále stejných „placek“ jde o velmi příjemné zpestření.
Když už jsme zmínili displej, podíváme se na něj trochu detailněji – úhlopříčka činí 6,55 palce, jde o typ AMOLED s příjemně tenkými rámečky a samozřejmostí je i obnovovací frekvence 120 Hz, displej je od výroby krytý ochrannou fólií. Rozlišení činí velice jemných 2 736 × 1 264 pixelů, nechybí přitom certifikace pro Netflix i Amazon HDR. Jas displeje je mimořádný – ve špičce se v určitých segmentech dokáže rozzářit až na 5 000 nitů, naopak večer vás potěší šetrný jas, v minimu 1,5 nitu. V displeji se rovněž nachází čtečka otisků prstů, která nabízí ideální umístění. Displej Honoru 400 je navržen pro snížení únavy očí, a to i díky technologii AI cirkadiánního nočního displeje.
Srdcem zařízení je procesor Snapdragon 7 Gen 3, k dispozici je 8GB paměť RAM a velkorysá 512GB interní paměť, takže tolik nezamrzí, že chybí čtečka paměťových karet – takto velkou kapacitu nemají v základu ani některé vlajkové modely. Honor nabízí masivní křemík-uhlíkovou baterii s kapacitou 5 300 mAh, nechybí ani rychlé 66W drátové nabíjení – opět jde o hodnotu, o které si některé vlajkové modely mohou nechat maximálně zdát. Reálně to znamená, že se Honor 400 plně nabije za zhruba 50 minut, za 15 minut získáte více než 40 %, což je špičková hodnota. Honor garantuje, že baterie má vydržet 1 200 nabíjecích cyklů, což znamená, že po dobu 4 let zůstane ve špičkovém stavu.
Osobně mě těší podpora Dual SIM, přičemž jedna z aktivních SIM může být eSIM – pokud budete na Honor přecházet z modelu, ve kterém eSIM už máte, žádné trable vás nečekají. Navíc v těchto dnech se operátoři snaží, aby byl přenos co možná nejjednodušší.
Čekáte na skryté eso v rukávu? Tady je – konkrétně jde o fotovýbavu. Od střední třídy obvykle nečekáme zázraky, ovšem Honor se na fotomobily specializuje, proto potěší, že Honor 400 osadil hlavním snímačem s rozlišením 200 Mpx (1/1,4 palce) s optickou i elektronickou stabilizací obrazu, kterému vypomáhá umělá inteligence, jež výrazně zlepšuje jasnost snímků a napomáhá ostrosti při až 30× digitálním přiblížení. Ve výbavě se dále nachází 12Mpx ultraširokoúhlý snímač se záběrem 112°, vše završuje 50Mpx portrétní selfie fotoaparát s clonou f/2.0.
Portrétní režim je pro Honor velmi důležitý, proto nasadil nový režim AI Power Film Simulation, kdy AI analyzuje okolní světelné podmínky, přičemž výsledkem jsou ostré a barevně laděné snímky, které vyhovují vaší náladě.
Honor nevyužívá AI jen k focení, ale i k následné úpravě již pořízených fotografií. Tyto nástroje Honor přezdívá AI obrázek – můžete využít funkci gumy a vymazat nežádoucí objekty, AI rozšíření obrázku, pokud chcete k pořízené fotografii dodat více pozadí, AI výřez, který umožní vyseparovat objekt z fotografie, nebo AI zvýšení rozlišení, které promění nepříliš povedené snímky ve snímky bohaté na detaily s vysokým rozlišením. Velmi zajímavě vypadá také funkce převedení obrázku na video, opět za pomoci AI.
Honor 400 toho samozřejmě nabízí více – NFC pro bezkontaktní platby, duální reproduktory, infračervený port pro ovládání podporované elektroniky, například televize či klimatizace, a samozřejmostí je AI protkané prostředí – nechybí tedy podpora Google Gemini, Google Lens a Circle to Search – zřejmě nejoblíbenější nástroj pro hledání na základě vizuální podobnosti. AI v Honoru 400 však zvládne více, například detekci deepfake, AI překlad, AI titulky nebo AI nástroje pro psaní a úpravu textů. AI dovednostem věnuje Honor na svém webu samostatnou kapitolu, kterou se rozhodně vyplatí prozkoumat.
Honor 400 můžete zakoupit u oficiálních partnerů, jejichž seznam naleznete na webu honor.com/cz/, nyní v Black Friday slevě.
Jako k 400 se nemá cenu vyjadřovat. Za ty peníze nezajímavé. Ale můžu doporučit Honor 200. Dá se sehnat kolem 6k, má naprosto skvělej display. Barvy, kontrast a celkové podání opravdu skvělé. Docela sem čuměl, když sem na něj chvilku přešel z OnePlus 13 a nějak (až na čitelnost) sem si nepohoršil. Jinak konstrukce působí tenčím dojmem než opravdu je. Výhoda toho, když něco není hranaté, jako iPhone a dnes drtivá většina telefonů. Vydrž výborná, SoC stejný jako u 400 a navíc docela kvalitní teleobjektiv, který je rozhodně momentálně bezkonkurenční v této cenovce.
Jen kdyby to někoho zajímalo. Lepší volba než čtyřstovka za mě.
Načíst všechny komentářePřidat názor