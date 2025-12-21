Testujeme vlajkový Honor Magic8 Pro, ptejte se, co vás zajímá

Čeští příznivci značky Honor se již brzy dočkají příchodu oficiální vlajkové lodi Honor Magic8 Pro, kterou v naší redakci právě testujeme. Jaké jsou naše první dojmy?
Honor Magic8 Pro je designově podobný předešlé generaci, sází tedy na elegantní matné provedení, kdy jsou matné jak rámečky, tak skleněná záda. Ta navíc oplývají líbivým gradientním efektem na základě dopadajícího světla, který je však velmi jemný a nerušivý. Zařízení se také příjemně drží, a navíc disponuje špičkovou ochranou IP68/69/69K. Obavy tak nemusíte mít ani z tryskající horké vody, ačkoliv se do takové situace zřejmě jen tak nedostanete.
Novinkou je rovněž programovatelné (AI) tlačítko, které je trendem poslední doby. Oproti mnohé konkurenci se však nachází na pravém boku, stejně jako kolébka ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. V případě aktivované fotoaplikace pak slouží jako rychlý prvek pro zoomování, pochopitelně zároveň i jako spoušť, a jeho podržením můžete aktivovat dávkové snímání (tzv. „burst“). Naprogramovat jej však můžete také k tomu, aby spustilo tzv. Honor AI funkce, Google Lens, fotoaparát, případně jej také deaktivovat. Kromě krátkého stisknutí reaguje také na dvojité či dlouhé stisknutí, možnosti jsou tedy relativně bohaté.
Výrazný fotomodul na zádech, který čítá mj. 200Mpx teleobjektiv, má povedený design. Samotný snímač má pak velikost 1/1,4" a clonu f/2.6. Navrch se výrobce chlubí vylepšenou stabilizací (CIPA 5,5) a novinka by tak měla být ideálním smartphonem pro focení na teleobjektiv ve zhoršených světelných podmínkách či vyloženě v noci. Teleobjektiv skýtá 3,7× optické přiblížení a maximem je 100násobný zoom.
Dosavadní dojmy z novinky jsou prozatím velmi pozitivní, kompletní recenzi připravujeme na polovinu ledna, kdy padne informační embargo. Mezitím se můžete v komentářích pod článkem ptát na vše, co vás ohledně nového Honoru Magic8 Pro zajímá, odpovědi zahrneme do recenze, případně zareagujeme přímo zde v komentářích.
