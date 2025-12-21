mobilenet.cz na sociálních sítích

Ioannis Papadopoulos
4
Testujeme vlajkový Honor Magic8 Pro, ptejte se, co vás zajímá
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinkou je AI tlačítko, které se nachází na pravém boku
  • Hlavním lákadlem v oblasti fotovýbavy bude 200MPx 3,7násobný teleobjektiv

Čeští příznivci značky Honor se již brzy dočkají příchodu oficiální vlajkové lodi Honor Magic8 Pro, kterou v naší redakci právě testujeme. Jaké jsou naše první dojmy?

Honor Magic8 Pro je designově podobný předešlé generaci, sází tedy na elegantní matné provedení, kdy jsou matné jak rámečky, tak skleněná záda. Ta navíc oplývají líbivým gradientním efektem na základě dopadajícího světla, který je však velmi jemný a nerušivý. Zařízení se také příjemně drží, a navíc disponuje špičkovou ochranou IP68/69/69K. Obavy tak nemusíte mít ani z tryskající horké vody, ačkoliv se do takové situace zřejmě jen tak nedostanete.

Na celou obrazovku

Novinkou je rovněž programovatelné (AI) tlačítko, které je trendem poslední doby. Oproti mnohé konkurenci se však nachází na pravém boku, stejně jako kolébka ovládání hlasitosti a vypínací tlačítko. V případě aktivované fotoaplikace pak slouží jako rychlý prvek pro zoomování, pochopitelně zároveň i jako spoušť, a jeho podržením můžete aktivovat dávkové snímání (tzv. „burst“). Naprogramovat jej však můžete také k tomu, aby spustilo tzv. Honor AI funkce, Google Lens, fotoaparát, případně jej také deaktivovat. Kromě krátkého stisknutí reaguje také na dvojité či dlouhé stisknutí, možnosti jsou tedy relativně bohaté.

Na celou obrazovku

Výrazný fotomodul na zádech, který čítá mj. 200Mpx teleobjektiv, má povedený design. Samotný snímač má pak velikost 1/1,4" a clonu f/2.6. Navrch se výrobce chlubí vylepšenou stabilizací (CIPA 5,5) a novinka by tak měla být ideálním smartphonem pro focení na teleobjektiv ve zhoršených světelných podmínkách či vyloženě v noci. Teleobjektiv skýtá 3,7× optické přiblížení a maximem je 100násobný zoom.

Dosavadní dojmy z novinky jsou prozatím velmi pozitivní, kompletní recenzi připravujeme na polovinu ledna, kdy padne informační embargo. Mezitím se můžete v komentářích pod článkem ptát na vše, co vás ohledně nového Honoru Magic8 Pro zajímá, odpovědi zahrneme do recenze, případně zareagujeme přímo zde v komentářích.

Diskuze ke článku
Martin Kříž
Martin Kříž
Jaká je minimální ostřící vzdálenost teleobjektivu (ideálně jak je na tom v porovnání s x9 pro a x300 pro) a jaké z toho lezou makro snímky (také ideálně v porovnání). Jaké je video a stabilizace za večera? Co jsem viděl jinde, tak Honor za večera ztrácí detaily (je nejhorší) x9 pro dropuje snímky a musí mít hrozně dlouhý expoziční čas (v pohybu rozmazaný a stabilizace horší) a Vivo je bohužel nejlepší... Píšu bohužel, protože ta kvalita je vykoupena regionálně zmenšenou baterkou.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
No rozhodně X9 Pro lepší volbou o dost.
Ben Ben
Ben Ben
Zajímá mě asi jen cena. Pokud bude kolem 30k, tak good luck.
