Mohou hráči slavit? Řada Honor Win má být pomyslným ideálem s aktivním chlazením

Honor oficiálně skrze sociální síť Weibo potvrdil (viz weibo.com), že jeho nová řada smartphonů s názvem Win bude představena v Číně ještě koncem tohoto měsíce. Přesné datum uvedení na trh však nebylo zveřejněno. Tato produktová řada je primárně cílená na segment herních telefonů.
Řada Honor Win je již nyní k dispozici k předobjednání na čínském trhu. Nově zveřejněný upoutávka ukazuje náhled zadního designu, kde je vidět velký obdélníkový modul fotoaparátu. Modul je doplněn o podsvícené logo Win v jednom z rohů.
Podle nedávných zpráv se předpokládá, že nová řada Win nahradí dřívější řadu GT od Honoru. Uniklé rendery také odhalily kompletní design zadní strany. Očekává se, že Honor Win série bude k dispozici v černé, modré a azurové barvě. Spekuluje se, že telefony nabídnou sestavu tří zadních fotoaparátů a navíc budou vybaveny aktivním chladicím ventilátorem na zadní straně. Dále se šíří předpokládá, že jeden z modelů bude mít masivní 10 000mAh baterii. To by mohlo právě hráčům udělat vůbec největší radost, protože by se doba nepřetržitého hraní mohla dostat na více než například 10 hodin.
