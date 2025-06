Další Huawei? OnePlus čelí tlaku USA kvůli obavám o bezpečnost dat

Fotografie: pixabay.com

Napětí mezi Spojenými státy a Čínou se opět přenáší i do světa technologií. Dva kongresmani – konkrétně republikán John Moolenaar a demokrat Raja Krishnamoorthi – vyzvali podle zdrojů agentury Reuters americké Ministerstvo obchodu, aby zahájilo vyšetřování společnosti OnePlus. Důvodem má být podezření, že smartphony této značky odesílají uživatelská data na čínské servery, a to bez výslovného souhlasu uživatelů.

Kromě běžných údajů se má jednat také o citlivá osobní data či dokonce snímky obrazovky. Analýzu předložila anonymní firma, jejíž zjištění byla prezentována Výboru pro Čínu při Sněmovně reprezentantů. Právě tento orgán pak požaduje, aby se případem zabýval specializovaný program amerického ministerstva pro dohled nad technologiemi a službami.

Zatím každopádně nejsou známy žádné konkrétní důkazy o přímém porušení zákona. OnePlus dosud na výzvy nereagovalo a odmítlo komentář, jak dodává androidauthority.com.

Z pohledu USA přitom nejde „pouze“ o soukromí uživatelů, ale i o potenciální ohrožení národní bezpečnosti. V dubnu 2025 totiž zpřísnilo Ministerstvo spravedlnosti pravidla týkající se přenosu dat do tzv. „zemí obav“, mezi něž patří nepřekvapivě i Čína. Jakýkoli nekontrolovaný odtok dat z amerických zařízení je tak v současné napjaté situaci, kterou výrazně eskaloval obchodní válkou staronový prezident Trump, považován za velmi rizikový.

Déjà vu: vzpomínka na Huawei

Celá situace asi každému ihned připomene osud společnosti Huawei, která byla v roce 2019 označena za bezpečnostní hrozbu. Následovalo zařazení na tzv. černou listinu, přerušení spolupráce s Googlem (a dalšími americkými firmami, které Číňanům dodávaly například 5G modemy a další součástky) a de facto konec konkurenceschopnosti na západních trzích. Pokud by OnePlus, které bylo založené teprve v roce 2013, čelilo podobnému tlaku, je asi každému jasné, že by dopad na značku i její zákazníky byl výrazný. A ač se spekuluje o zákazu v USA, zákaz spolupráce s americkými společnostmi, jako je například Google, by znamenal, že by po vzoru Huawei měly telefony OnePlus šanci uspět prakticky pouze doma v Číně.

Americké ministerstvo nicméně prozatím nevydalo žádné oficiální stanovisko a vše je zatím otevřené. Můžeme vám každopádně slíbit, že celou kauzu pro vás budeme bedlivě sledovat.