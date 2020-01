Ještě letos by nás mohlo čekat nasazení grafenových baterií, do prodeje se dostal Samsung Galaxy A51 a WhatsApp pokořil výrazný milník. Tak pojďme na to.

Grafenové baterie ještě letos a 5 miliard pro WhatsApp – mNews

Samsung Galaxy A51 je v prodeji

Od minulého týdne se prodává nástupce úspěšného modelu střední třídy – Galaxy A51. Zaujme především hezkým velkým displejem s drobným výřezem, 8 GB RAM nebo 128GB úložištěm. Dostupný je ve třech barvách za devět a půl tisíce korun, což je o něco více než loni. Zda nová verze zaujme stejně jako A50 se dozvíme asi již brzy.

Grafenových baterií se dočkáme již letos

Ředitel společnosti Real Graphene se nechal slyšet, že telefonů s grafenovou baterií se dočkáme již letos. Jaká bude jejich výhoda? Především delší životnost, kdy mají zvládnout až 1 500 nabíjecích cyklů bez úbytku kapacity. Při nabíjení se zároveň tolik nezahřívá. Nakonec to působí jako pěkná evoluce, kdo však čekal zásadní bateriovou revoluci, bude si muset ještě počkat.

Dočkáme se tří nových Pocophonů

Zvěsti se potvrdily a značka Poco se oddělila od Xiaomi podobně jak Redmi. Dva roky starý Pocophone F1 se těší značné oblibě a nově vzniklý Poco brand chce na úspěch navázat třemi modely. Zatím víme jen o tom nejslabším. Osazen má být procesorem Snapdragon 765G, 6 GB RAM a velkou baterií s kapacitou 5 000 mAh. Rozhodující bude samozřejmě cena.

WhatsApp má pět miliard instalací

Zní to až neuvěřitelně, ale aplikace WhatsApp právě překonala metu pěti miliard instalací. Každý den je přitom aktivní více než miliarda uživatelů. Facebook stejného úspěchu dosáhl již v minulém roce a jde zatím o jediné dvě aplikace s takovými čísly, které nevydává přímo Google. Co vy? Komunikujete přes WhatsApp, nebo spoléháte na jiné služby?

