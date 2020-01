WhatsApp používá více než polovina světa. Aplikace oslavuje pět miliard instalací

Pouze několik málo aplikací v Obchodu Play se může pochlubit překonáním mety pěti miliard instalací a populární chatovací aplikace WhatsApp se dnes stala jednou z nich. Podle údajů vývojářů WhatsApp je přitom každý den aktivní více než jedna miliarda uživatelů. Počet nainstalovaných aplikací nemusí nutně znamenat, že je WhatsApp nejlepší chatovací aplikací na trhu, rozhodně se však těší velké popularitě.

WhatsApp is only the second non-Google Android app to hit 5 billion installs https://t.co/UFkWgY7gKO by @iamdamienwilde pic.twitter.com/g6jKpl496o