Galaxy A51 byl v prvním čtvrtletí 2020 nejprodávanějším telefonem od Samsungu

Podle průzkumu společnosti Canalys se stal nový Galaxy A51 (jehož podrobnou recenzi vydáme již tuto neděli) nejprodávanějším telefonem společnosti Samsung v období prvního čtvrtletí letošního roku.

iPhone 11 series took three spots in the Q1 2020 top ten smartphone models. iPhone 11, iPhone 11 Pro and iPhone 11 Pro Max accounted for 10% of global smartphone share. While @Samsung and @Xiaomi achieved four and three smartphones in the top ten respectively. pic.twitter.com/NuJzOcdtbI